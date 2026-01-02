1910: últimas campanadas, primeras uvas

Los últimos días de 1910 transcurrieron en Las Palmas de Gran Canaria en un clima de expectación. Un único asunto monopolizaba las conversaciones en los cafés, los hogares y las animadas tertulias que al caer la tarde ocupaban las plazas de la ciudad: la fiesta con la que el Real Club Náutico, fundado apenas dos años atrás, se proponía despedir el año.

De modo que, cuando la noche del sábado 31 de diciembre, a las nueve en punto, se abrieron los salones y dio comienzo el baile, el Club Náutico se transformó en un escenario deslumbrante, a la altura de las expectativas creadas.

-¡Vaya gentío! –comentaba uno de los presentes–. Parece que ha acudido toda la ciudad.

Y no exageraba. Entre la elegante multitud que llenaba el Club se distinguían los apellidos más ilustres de la isla, mezclados con los miembros de la colonia inglesa que habían hecho de la ciudad su residencia invernal o su lugar de trabajo: diplomáticos, marinos, empleados de compañías navieras, hombre de negocios, ingenieros y damas de la alta sociedad británica que disfrutaban del clima benigno de la isla.

Hacia las once y media, cuando la animación había alcanzado su punto más álgido, los criados del Club comenzaron a repartir entre los concurrentes pequeñas copas con doce uvas mientras explicaban:

-Deben comerlas al compás de las campanadas de medianoche. Una por cada tañido del reloj.

Como para la mayoría de los canarios y, desde luego, para casi todos los extranjeros que residían en la ciudad aquellos días, aquella tradición navideña de comer doce uvas al son de las campanadas resultaba una completa novedad, una dama inglesa casada con un próspero comerciante local comentaba a sus amigas:

-He oído que esto de las uvas es una costumbre que viene de Madrid. Parece que en la Puerta del Sol se reúnen multitudes para celebrarlo. Allí se congregan el último día del año esperando que el reloj del Ministerio de la Gobernación comience a dar las doce de la noche, y comen un grano de uva con cada campanada. Dicen que es indispensable para que el nuevo año sea más feliz que el pasado.

-Lo curioso –añadió– es que esta tradición, que antes sólo se practicaba en algunas casas, se ha extendido tanto que ya se celebra en todos los cafés madrileños. Así que venía siendo hora de que llegase al archipiélago.

Mientras hablaban, poco antes de la medianoche, un silencio expectante se fue apoderando de la concurrencia. Todos se dirigieron hacia las terrazas y balcones que daban al Puerto de la Luz. El espectáculo que se ofrecía ante sus ojos era verdaderamente mágico: sobre las aguas dormidas, inmóviles como la superficie de un lago, se reflejaban las luces de centenares de embarcaciones. Más lejanas aún, salpicaban de claridades la apacible noche las farolas de cuarenta trasatlánticos fondeados en la bahía. Era una noche espléndida, con esa tibieza primaveral que caracteriza a Las Palmas incluso en pleno invierno, y la brisa marina traía aromas de salitre y flores.

-Jamás he visto nada semejante –murmuró una señora–. Es como si todas las estrellas del cielo hubieran descendido sobre el agua.

Club Náutico / La Provincia

De pronto, poco antes de las doce, el cielo estalló en un clamor de cohetes. Las bengalas iluminaron el espacio con resplandores rojos, verdes y dorados, arrancando exclamaciones de asombro a la multitud. Entonces, sobre la quieta superficie de las aguas, apareció una canoa que se dirigía majestuosamente hacia el Club, aureolada por el fulgor de los fuegos artificiales.

-¡Ahí viene! ¡Es el Año Nuevo! –gritaron varias voces.

Las sirenas de los buques comenzaron a sonar, primero una, luego otra, hasta convertirse en un coro atronador que se mezclaba con los hurras de los marinos. En los muelles y embarcaciones, las bengalas creaban un espectáculo de luz fantástico que convertía el puerto en un escenario de ensueño.

La canoa atracó en la escalera alfombrada del Club, por la que ascendió la actriz cordobesa Enriqueta Palma, ataviada con un precioso traje blanco. La seguían varias niñas vestidas también de blanco y doce socios del Club que lucían bandas de seda cruzadas sobre sus fracs, cada una con el nombre de un mes del año bordado en letras doradas.

La orquesta ejecutó la marcha real mientras la comitiva subía por la escalera. La ovación fue ensordecedora. Aplausos, vítores y hurras resonaron en el Club.

Ya en el gran salón de fiestas, se descorrió el telón del pequeño escenario y apareció el famoso actor madrileño Luis Reig encarnando al Año Viejo. Los dos actores entablaron un diálogo escrito expresamente para la ocasión por el oficial de intendencia, Félix Navarro Nieto –hermano de Gustavo, fundador y presidente del Club– en el que el Año Viejo evocaba sus glorias y sus penas, mientras el Año Nuevo respondía con promesas de esperanza y ventura.

Entonces llegó el momento cumbre. El reloj comenzó a dar las doce campanadas que anunciaban la medianoche. Un silencio súbito se apoderó del salón, roto apenas por el sonido del reloj y el murmullo nervioso de quienes se preparaban para cumplir el ritual de las uvas.

Una por una, las campanadas resonaron mientras la concurrencia, con mayor o menor fortuna, intentaba tragar las doce uvas. Hubo quien lo consiguió con elegancia, quien se atragantó entre risas, quien perdió la cuenta, acabando con uvas de más o de menos.

Pero cuando sonó la última campanada, un estallido de júbilo recorrió el Club Náutico y se extendió por todo el puerto. La música atronó el aire, las aclamaciones y aplausos resonaron mezclándose con el sonido de las bocinas y sirenas de los cuarenta buques fondeados en la bahía.

-¡Feliz Año Nuevo! –se oía en varios idiomas.

Las bengalas seguían iluminando el puerto con sus resplandores multicolores, creando sobre las aguas dormidas un espectáculo que muchos recordarían durante el resto de sus vidas.

Entonces apareció el tradicional ponche, llevado en una gran cazuela humeante por dos niños disfrazados de diablillos, y se abrió el buffet, que estuvo concurridísimo toda la noche.

El actor Luis Torres Bergadá subió al escenario para recitar unas poesías escritas para la ocasión, tras lo cual, la fiesta continuó con renovado ímpetu.

En un rincón del salón, un grupo comentaba los pormenores de la velada:

-Ha sido verdaderamente espléndido –dijo un socio del Club–. Nunca había visto el puerto tan hermoso.

-Lo importante –sentenció otro– es que se ha conseguido organizar una fiesta que hará época en los anales del Club.

Y así fue. A las cuatro de la madrugada, cuando las últimas parejas abandonaban el Club, las luces del puerto comenzaban a apagarse una a una y la ciudad se sumía en el reposo del primer día del año 1911, todos coincidían en que aquella noche había sido inolvidable.

Los extranjeros, en particular, se marchaban con una anécdota que contar en sus países de origen: aquella curiosa tradición española de las doce uvas que habían conocido en una noche mágica frente al Puerto de la Luz, bajo un cielo estrellado y tibio que nada tenía que envidiar a las noches de primavera.

Y así, entre risas, comentarios y felicitaciones cruzadas, la sociedad de Las Palmas –tanto local como foránea– dio la bienvenida a 1911 y regresó a sus hogares llevando consigo algo más que el recuerdo de una velada brillante: una nueva tradición que había conquistado a todos y que, desde entonces, repetirían cada Nochevieja en el Club o en los salones de sus casas, al compás de las campanadas que anunciaban la llegada del nuevo año y de las doce uvas que ya siempre las acompañarían.