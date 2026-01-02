¿Qué calles cierran por la Cabalgata de Reyes Magos de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha de cara a este lunes 5 de enero un dispositivo especial de tráfico, seguridad y limpieza para la llegada de sus majestades los Reyes Magos a la Base Naval, la Cabalgata y la Noche de Reyes.

El Consistorio, a través del área de Seguridad, Convivencia y Cultura que dirige el concejal Josué Íñiguez, ha diseñado un plan para garantizar el disfrute de esta jornada festiva en el que participarán Policía Local, Agentes de Movilidad, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, el Cuerpo General de la Policía Canaria y Policía Nacional, además de otros recursos dispuestos por la Sociedad de Promoción. Ante los cortes de tráfico que se van a producir en la ciudad, el Ayuntamiento recomienda desplazarse en transporte público a los actos programados durante la víspera del día de Reyes.

La llega de Sus Majestades

Para la llegada de sus majestades, que tendrá lugar a las 11:30 horas del 5 de enero en la Base Naval, se procederá al cierre entre las 09:00 y las 14:30 horas del enlace de Alcaravaneras desde la Avenida Marítima en sentido norte, así como las calles Néstor de la Torre (tramo Presidente Alvear – León y Castillo) y León y Castillo (Néstor de la Torre – Avenida Mesa y López).

Ya por la tarde, un total de 18 carrozas conformará la Cabalgata de Reyes que recorrerá la ciudad a partir de las 16:30 horas desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo por las calles Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas. Los cortes de tráfico comenzarán a las 09:00 horas en las calles Sao Paulo y Doctor Juan Domínguez Pérez (sentido descendente) para la organización del desfile.

Los cortes en el recorrido se iniciarán a partir de las 14:00 horas y se procederá a su apertura una vez haya pasado toda la comitiva por cada uno de los puntos. La reordenación del tráfico comenzará en el sector Puerto con las calles Cambaluz, Doctor Antonio Jorge Aguiar (sentido norte), vial paralelo al estacionamiento entre Atindana y plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso desde La Naval), Juan Rejón, Benecharo (tramo La Naval – Juan Rejón), Pérez Muñoz (tramo Rosarito – Juan Rejón), Mahón (tramo La Naval – Juan Rejón) y el subterráneo que da acceso a la calle Pérez Muñoz desde la Avenida Marítima.

De Albareda a Alcaravaneras

A las 15:30 horas estará cortada la zona de Albareda con las calles Gran Canaria (en sentido Eduardo Benot – Albareda), Gomera, Sagasta, Salvador Cuyás, Hierro, Padre Cueto, Alfredo L. Jones y Nicolás Estévanez. El dispositivo continuará por el sector Mesa y López con el cierre de José Franchy Roca (tramo General Vives – León y Castillo), Marino, Isla de Cuba (General Vives – Presidente Alvear), Cirilo Moreno (General Vives – León y Castillo), Montevideo (León y Castillo – Presidente Alvear), Ruiz de Alda (General Vives – Presidente Alvear), Juan Manuel Durán (León y Castillo – Presidente Alvear) y la Avenida José Mesa y López, entre General Vives y Presidente Alvear.

En Alcaravaneras se cortarán las calles Néstor de la Torre (entre Luis Antúnez – León y Castillo), Pi y Margall (Luis Antúnez – León y Castillo), Alfredo Calderón (Luis Antúnez – León y Castillo) y la incorporación al túnel de Julio Luengo desde la Avenida Marítima en sentido sur. Asimismo, aproximadamente a las 16:30 horas se procederá a los desvíos en los accesos al túnel de Julio Luengo desde la autovía del Norte (GC-2), desde la GC-23 y desde la Rotonda del Hospital Doctor Negrín. Está previsto que el subterráneo se reabra en torno a las 21:30 horas una vez la comitiva, así como los diferentes servicios municipales que cierran el desfilen, hayan superado este punto de la ciudad.

Ciudad Jardín y Arenales

En el sector de Ciudad Jardín se cortarán al tráfico las calles Doctor José Ponce Arias (tramo Rafael Dávila – León y Castillo), Maestro Valle (Camilo Saint Sáenz – León y Castillo), Federico de León, Núñez de Arce (Lord Byron – León y Castillo), José Miranda Guerra (Lord Byron – León y Castillo), Beethoven (Emilio Ley – León y Castillo), paseo Giner de los Ríos, Luis Doreste Silva (incorporación a León y Castillo), Francisco González Díaz (Espronceda – León y Castillo) y paseo Madrid (Luis Doreste Silva – León y Castillo).

En el sector de Arenales se cortará, en torno a las 17:00 horas, la circulación las calles Paseo Cayetano de Lugo (tramo entre Matías Padrón y León y Castillo), Castrillo (15 de Noviembre – León y Castillo), Carvajal (Molino de Viento – León y Castillo), Pamochamoso (Luis Doreste Silva – León y Castillo), Aguadulce (Molino de Viento – León y Castillo) y la Plaza de La Feria, sentido Luis Doreste Silva – León y Castillo y Canalejas – León y Castillo. Asimismo, se procederá a la regulación en la avenida Juan XXIII que se realizará tanto en sentido subida desde Luis Doreste Silva, como en sentido bajada desde la calle Tomás Morales.

En Venegas, se procederá al cierre en torno a las 17:30 horas de las calles Obispo Rabadán (Venegas – León y Castillo), Murga (Pedro de Vera – León y Castillo), Cebrián (Alonso Alvarado – León y Castillo), Colmenares (Pedro de Vera – León y Castillo), Bravo Murillo y Muelle Las Palmas. Está previsto que el recorrido esté completamente abierto en torno a las 22:00 horas.