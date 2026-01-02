Cerámica, juguetería y joyería: la tradicional Feria de Artesanía de Gran Canaria abre sus puertas en San Telmo

La 31ª edición de la Feria de Artesanía de Gran Canaria-San Telmo arrancó este viernes en el parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde más de un centenar de artesanos y artesanas se dan cita hasta el 5 de enero, víspera de Reyes. La muestra, promovida por el Cabildo insular, a través de la Fedac, expone al público piezas únicas vinculadas a la tradición, creatividad y la identidad cultural de la Isla.

Entre ellos, Carla Lázaro se estrena con su marca Flaca Ceramics. Con un caseta que resalta del resto por el color azul, sus cerámicas llaman la atención por ser "una reinterpretación de los atardeceres en Canarias, que reflejan una atmósfera de colores pasteles e incluyo el color azul del océano en mi trabajo", detalla.

Carla Lázaro, de Flaca Ceramics, coloca las tazas en su stand. / ANDRES CRUZ

Mientras estudiaba Arquitectura observaba que se centraba más en el detalle que en la escala. Fue entonces cuando comenzó a explorar la relación de objetos de escala pequeña con el espacio, en concreto, con el doméstico; en concreto, en una línea de vajillas.

"El balance está siendo hasta el momento espectacular. He vendido un montón, y yo que creía que traía pocas piezas". Una de sus piezas favoritas es la taza apilable o 'stack' que ocupa menos espacio en las estanterías de las cocinas; pero también, los platos 'bubble' o de burbujas que Carla une para mostrar el colorido conjunto.

A ellas se añaden jarras y joyería. La joven artesana destaca la importancia de los procesos creativos. En su caso, artesanías que van desde el amasado del barro al torneado, a las horneadas y al tiempo propio de enfriamiento. "En total, hablamos de hasta 30 horas de dedicación".

Nervey González hace decoración de telas bajo su sello Moit Moat. A pesar de que lleva varios años participando de la feria, destaca que cada edición es especial. Con la técnica de pintura a mano alzada, esta artesana destaca que lo que más vende son bolsas, estuches, fulares y prendas de ropa para niños "porque son regalos que no exigen saber cuál es la talla de la persona a la que se le va a regalar".

Nervey González con las camisetas que pinta de su marca Moit Moat. / ANDRES CRUZ

Gloria y Georgia comparten un mismo negocio, Atelier 55. Las modistas acuden por cuarta vez para ofrecer sus faldas, camisas, sombreros, bolsos y hasta fundas para ordenadores portátiles. Aprovechan su stand para atraer al público a sus talleres de costura. Desde el upcycling o suprareciclaje para transformar ropa usada en otra cosa, como unos vaqueros en un bolso, a cursos de más horas para aprender el arte de la aguja y el hilo.

Gloria en su puesto de moda Atelier 55 en el parque San Telmo. / ANDRES CRUZ

Pero no hay feria en la que la joyería no esté presente. Marian Miranda trabaja principalmente la plata. Con su sello Desafiro, moldea la canariedad, "pero desde un punto de vista más abstracto, más allá de las pintaderas", aclara. Cada edición se suman más clientes a la entrada de su caseta, muchos de ellos, para autoregalo.

Como en el puesto del juguetero Miguel Ángel Bisquert. Uno de los clientes se lleva al icónico John Lennon elaborado con la técnica de marquetería. "Es algo interactivo, un tres en uno. Cuando quitas el interior puedes proyectar su dibujo en la pared con la luz de una lámpara".

Miguel Ángel muestra una de sus artesanías, un juguete hecho con marquetería. / ANDRES CRUZ

Y si de luces se trata, Susana Ramírez, elabora velas con el arte de la cerería. Empezó hace 30 años y destaca la parafina, la cera de abeja y las ceras vegetales. Allí, Cristina escoge algunas para ella y para regalar. "Son luz de vida", añade mientras explica que las enciende los días 11 y 22 de cada mes para potenciar la manifestación de intenciones y crear ambientes armoniosos para la meditación.

Susana Ramírez explica a una clienta la elaboración de sus velas con ceras naturales. / ANDRES CRUZ

La alcaldesa, Carolina Darias, y el presidente insular, Antonio Morales, inauguraban este viernes la tradicional feria, que se consolida como una de las principales citas culturales y comerciales de la Navidad. Darias puso en valor el papel de los profesionales del sector artesanal afirmando que “son quienes, con su trabajo, conservan nuestras tradiciones y aportan creatividad, un elemento especialmente importante en estas fechas navideñas”. Las casetas estarán en el parque San Telmo hasta el 5 de enero.