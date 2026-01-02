Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué comprar con 6.000 euros en Mesa y López? Así se lo ha gastado la ganadora del sorteo de la zona comercial

Tania Pérez, que obtuvo el premio tras una comida familiar, destinará gran parte del dinero a su familia

Sorteo Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López

La Provincia

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

"Lo que va a comprar para ella es porque yo le he insistido", confesaba la madre de la ganadora del sorteo de 6.000 euros de la asociación de empresarios de Mesa y López. La afortunada fue Tania Pérez, que obtuvo el premio tras una comida familiar en el restaurante El Churrasco. "Estoy feliz de poder compartir el premio con todos los míos, y que todos nos llevemos un poquito", aseguró Pérez. A lo largo de este viernes, la ganadora tiene la posibilidad de comprar en el centenar de establecimientos afiliados y gastar un máximo de 600 euros en cada uno.

Aunque Pérez es hija única cuenta con una amplia familia que está "muy unida" y cada uno de sus allegados pudo escoger sus regalos. "Le he asignado una cantidad de dinero a cada miembro y me han ido diciendo lo que quieren", detalló Pérez. En su afán altruista, la agraciada desveló que casi tiene que hacer "encaje de bolillos" para utilizar su parte del premio. "Yo soy feliz mientras ellos puedan disfrutar juntos", destacó.

33.000 boletos

En el sorteo se distribuyeron 33.000 boletos entre el centenar de comercios participantes, lo que es una inyección de dinamismo para las ventas de la zona comercial. "Es un placer ver a la gente cuando le toca el premio cómo lo disfrutan y lo gastan, aunque es complicado gastarlo en un día", valoró el vicepresidente de la asociación, Luis Roca. Por ello, Tania Pérez tenía apuntado todos los locales por los que iba a pasar, e incluso, ya había reservado algunas de las compras para agilizar el día y poder gastar todo el dinero.

En este sentido, el primer local al que accedió fue a la tienda de calzados López, en la que compró tres pares para la familia, y luego, se acercó a Intimissimi para algunas piezas de ropa interior. En su lista también se encontraba Basket Country, Nikki, Calzedonia, Spar, una farmacia y una joyería, entre otros establecimientos. Además, también reservó un bono de una comida en El Churrasco, (precisamente donde consiguió el boleto ganador) para disfrutar con toda la familia. "Es como nuestra segunda casa y allí con el personal somos como familia", afirmó Pérez.

Comercio local

La iniciativa busca incentivar las compras en el comercio local, sobre todo en una campaña tan importante como la de Navidad y Reyes. La directora comercial de red de CaixaBank en Las Palmas, Miriam Falcón, destacó que la firma bancaria apuesta por apoyar a los negocios de la zona, y por eso, han formado parte de las 22 ediciones del proyecto: "Son 6.000 euros que vuelven de nuevo al comercio canario". "Siempre apoyamos, tanto el comercio local como cualquier iniciativa que haya en las Islas Canarias", añadió.

TEMAS

¿Qué comprar con 6.000 euros en Mesa y López? Así se lo ha gastado la ganadora del sorteo de la zona comercial

Toy Story, Harry Potter y Los Minnions acompañarán a los Reyes Magos en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realizó en 2025 más de 4.000 servicios de convivencia ciudadana, protección animal y control de vertidos

Las Palmas de Gran Canaria monta un nuevo parque de calistenia en El Rincón

Las Palmas de Gran Canaria instala nuevos merenderos y un tobogán en La Ballena

El año de la planificación: el Puerto de Las Palmas afronta 2026 con importantes obras y la mirada puesta en la ampliación de su superficie

Las Charcas de San Lorenzo, revestidas de verde esperanza

El colegio Santa Teresa de Jesús celebra un siglo de educación integral en Las Palmas de Gran Canaria
