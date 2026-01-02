Así será el dispositivo especial de guaguas por la víspera de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales, en coordinación con el área de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, activará el lunes 5 de enero, víspera del Día de Reyes, un dispositivo especial de transporte público para atender el aumento de desplazamientos previsto a lo largo de toda la jornada. El operativo contempla refuerzos de líneas y ajustes en el servicio con motivo de la llegada de los Reyes Magos, la celebración de la Gran Cabalgata y la tradicional Noche de Reyes en Triana.

La llegada de Sus Majestades de Oriente está prevista a las 12:00 horas en la Base Naval. Para facilitar el acceso, las paradas de referencia serán la situada en la calle Galicia, 32 (parada 261) y el Intercambiador de Santa Catalina. Desde las 10:00 horas, además del servicio ordinario hacia la zona del Puerto, se reforzarán con unidades adicionales las líneas 12, 21, 26 y 33, así como otras líneas comerciales, con el objetivo de atender la alta afluencia de público.

Una vez finalizado el acto de recepción, a partir de las 13:00 horas, los viajeros podrán regresar a sus destinos desde las paradas del Parque de Santa Catalina, con conexiones a todos los distritos, y desde las paradas de Presidente Alvear y Juan Manuel Durán.

Desvíos y paradas provisionales por la Gran Cabalgata

Las restricciones de tráfico asociadas a la Gran Cabalgata de los Reyes Magos comenzarán aproximadamente a las 14:00 horas. Desde ese momento, Guaguas Municipales aplicará un plan de desvíos y centralización de paradas, en coordinación con Movilidad y la Policía Local, para mantener el acceso del público al recorrido del desfile.

Plano de las paradas de guagua / La Provincia

Durante el desarrollo de la cabalgata, todas las líneas que utilizan habitualmente el Intercambiador de Santa Catalina se trasladarán de forma provisional al entorno de la avenida Mesa y López. Las líneas 21 y 33 tendrán como parada de referencia la 316, situada en Juan Manuel Durán González, 40, mientras que las líneas 22, 25 y 81 operarán desde la parada 276, ubicada en la calle Galicia, junto al Mercado Central. Por su parte, las líneas 24, 26, 44, 65, X47 y L2 se concentrarán en la parada 409, en Mesa y López, a la altura del centro de salud de Alcaravaneras, y la línea 49 lo hará en la parada 261, en la calle Galicia, 32.

La parada 305, en Concepción Arenal (Plaza de España), funcionará como fin de trayecto para todas las líneas de la zona de Santa Catalina.

Servicio en el entorno del Teatro

Durante la cabalgata permanecerá operativa la terminal del Teatro, desde la que funcionarán con normalidad la mayoría de líneas, excepto las 1, 17 y 25, que no circularán en ese periodo. La línea 2 conectará las terminales del Guiniguada y Auditorio operando como línea 25.

Tras el cierre de Buenos Aires, las paradas de referencia para los servicios con destino al Teatro serán la parada 281 en Carretera de Mata (Plaza del Pino), inicio y final de las líneas 32 y 33, y la parada 993 del Mercado de Vegueta, que permitirá la correspondencia de la línea 9 con la zona de Triana. Desde Virgen de la Paloma, esta línea realizará trayecto directo hasta Vegueta. Además, varias líneas realizarán recorridos directos sin paradas hasta la terminal del Teatro para agilizar los desplazamientos.

Refuerzos nocturnos por la Noche de Reyes

Durante la noche y la madrugada del 5 al 6 de enero, coincidiendo con la celebración de la Noche de Reyes en Triana, Guaguas Municipales reforzará los servicios habituales de sus tres líneas Luna, con frecuencias aproximadas de 20 minutos, así como el servicio de la línea 17, con el fin de facilitar los desplazamientos nocturnos en transporte público.