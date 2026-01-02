“La granja encantada” de HiperDino inunda de magia e ilusión las Cabalgatas de los Reyes Magos en Canarias

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino inunda de magia e ilusión un año más las Cabalgatas de los Reyes Magos, de Las Palmas de Gran Canaria; de Santa Cruz de Tenerife; Arrecife; Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma con la participación de sus carrozas en estas comitivas que serán participadas por miles de personas y que este año se inspiran en La granja encantada, como temática central.

Diseñada por el profesional, Alberto Trujillo, que durante más de dos décadas ha sido el artífice del escenario del Carnaval de la capital grancanaria, las carrozas de HiperDino contarán este año con un variado abanico de figuras, muchas de ellas tridimensionales, con un vibrante colorido que representarán desde los tradicionales molinos desde los que se muele el gofio; a tractores; establos, girasoles; árboles; una amplia variedad de animales y un sinfín de elementos ornamentales y decorativos que llenarán de luz y color, a la Cabalgata en cada una de las capitales de las islas.

Las carrozas con más seguidores

Según el director de Marketing y Comunicación, Carlos García “este año HiperDino ha querido hacer un homenaje al sector primario de nuestras islas, y por eso hemos diseñado unas carrozas que más allá de poner de manifiesto elementos hacia los que los niños y niñas sienten una gran predilección, también hemos reflejado la importancia de la agricultura y de la ganadería para el desarrollo económico en general, y especialmente para nuestro Archipiélago. Estas carrozas son un ¡Gracias! al sector primario por su esfuerzo, por su dedicación y por el trabajo que hacen para contribuir con su producción local a que la cadena de suministro esté garantizada y en condiciones óptimas”.

Las Carrozas de HiperDino suelen ser de las que más seguidores acumulan durante los recorridos en las Cabalgatas de los Reyes Magos, tanto por su decoración, como por la animación realizada por la imprescindible familia Dino y las 15 personas que suelen integrar la comitiva de cada una de ellas y que hacen posible el reparto de coronas, de caramelos y la animación.

Este año, las carrozas de la capital grancanaria y la de Santa Cruz de Tenerife, además, presumen de ser una de las más llamativas, no solo por su impresionante decoración sino también por la majestuosidad de sus dimensiones, al estar formada por planchas de más de 14 metros lineales de largo.

Sobre HiperDino

HiperDino cuenta en la actualidad con 291 tiendas en Canarias y Baleares y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.