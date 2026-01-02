El ‘Mercado de Los Deseos’ reúne 70 puestos de artesanía en la plaza de Stagno hasta la Noche de Reyes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha inaugurado este viernes el ‘Mercado de Los Deseos’, un mercadillo de carácter local que se celebra en la plaza de Stagno, junto al Teatro Pérez Galdós, y que permanecerá abierto hasta la Noche de Reyes, el próximo 5 de enero.

Durante el acto inaugural, el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, acompañado por Angélica Retuerce, en representación de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Catalina, destacó el compromiso municipal con el impulso de la artesanía y el comercio local.

Quevedo subrayó que esta edición del mercado cuenta con un total de 70 carpas. “Año a año mejora el escenario en el que se celebra el Mercado de Los Deseos, lo que contribuye a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, al tiempo que se ofrece una oportunidad tanto a los productores como a los consumidores”, afirmó mientas animaba a la ciudadanía a visitar el mercadillo.

Artesanía, alimentación, moda, complementos y artículos de decoración convierten a este mercadillo en un referente para las compras navideñas de última hora. La exhibición abre sus puertas de 10:00 a 20:00 horas hasta el 4 de enero, mientras que el lunes 5 amplía su actividad desde las 10:00 hasta la medianoche, coincidiendo con la celebración de la Noche de Reyes, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la adquisición de regalos.