Todo lo que necesitas saber de la Noche de Reyes 2025 en Triana

Con el objetivo de diversificar la oferta de ocio durante la Noche de Reyes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha programado de forma simultánea una amplia propuesta musical tanto en la zona de Triana como en la «Ciudad de la Navidad» de Santa Catalina, donde el mercado navideño y la feria de atracciones apuran sus últimas horas.

En el entorno de la calle Mayor de Triana se celebrarán conciertos en la plaza de San Bernardo y en la Alameda de Colón, entre las 19:00 y las 0:00 horas. En el primer escenario actuarán Maldita EGB, de 19:00 a 20:30 horas; Karma, de 20:45 a 22:15 horas; y Los 600, de 22:30 a 0:00 horas. En la Alameda de Colón, y en idénticos horarios, será el turno de The Hits, Cremita de Coco y Son de la Isla. A esta programación se sumará, a partir de las 20:00 horas, el tradicional Concierto de Reyes de Non Trubada en el parque San Telmo.

Por su parte, el escenario situado en la trasera del parque de Santa Catalina, en pleno corazón de la «Ciudad de la Navidad», acogerá de 19:30 horas hasta la medianoche las actuaciones de Señor Natilla, Que Chimba, DJ Toni Bob y el Tributo a Fito y Fitipaldis.

Plan de reordenación del tráfico

Para la tradicional Noche de Reyes en la zona Triana, el área de Seguridad, Convivencia y Cultura ha previsto un plan de reordenación del tráfico con cortes entre las 17:00 horas del 5 de enero y las 05:00 horas del 6 de enero de las calles Triana, Buenos Aires (tramo entre Viera y Clavijo y Triana), San Nicolás (Avenida Primero de Mayo y Muro), General Bravo (San Nicolás – Malteses), Enmedio, Terrero, Muro, Francisco Jareño, Lentini y Eduardo.

Asimismo, en el entorno de la calle San Bernardo se comenzará a cerrar la circulación desde las 08:00 horas del lunes para el montaje del escenario. Así, desde esa hora, y hasta las 19:00 horas, también se cambiará el sentido de la calle Perdomo para que se pueda acceder a Viera y Clavijo desde Primero de Mayo por esta vía. El aparcamiento de San Bernardo podrá seguir abierto con una operativa especial de acceso por la salida (habilitando la entrada y la salida por la entrada a esta instalación).

También se cerrarán las calles Francisco Gourié (Munguía – Miguel de Cervantes) y Miguel de Cervantes (Francisco Gourié – Avenida Rafael Cabrera). Este evento popular contará además con refuerzos de los servicios de seguridad y emergencia con el establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado desde el que se coordinarán todas las intervenciones de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) - Bomberos, voluntarios de Protección Civil, ambulancias y otros servicios municipales.

Dispositivo especial de limpieza

El área de Limpieza que dirige el concejal Héctor Alemán ha diseñado, asimismo, un plan especial de Limpieza que está compuesto por dos fases. La primera de ellas se activará a partir de las 15:30 horas del 5 de enero con la celebración de la Cabalgata. Un total de 84 trabajadores y trabajadoras, con 24 vehículos, llevarán a cabo las tareas de saneamiento de todo el recorrido del desfile, cerrando la comitiva. A partir de las 23:00 horas procederán a realizar un repaso de todas las calles por las que pasarán sus majestades los Reyes Magos.

La segunda de las fases se desarrollará en el entorno del barrio de Triana con motivo de la Noche de Reyes. A partir de las 19:00 horas del 5 de enero, el Servicio Municipal de Limpieza movilizará a 106 empleados y empleadas con 34 vehículos para realizar tareas de limpieza manual y mecanizada de las diferentes vías situadas entre Bravo Murillo y el Barranco de Guiniguada y la Avenida Primero de Mayo hasta la Avenida Marítima.

Este dispositivo contempla, además, tareas preventivas de repaso permanente, barrido manual y vaciado de papeleras en el área citada y aquellas zonas donde se prevé una mayor concentración de personas como la Calle Mayor de Triana, el Parque de San Telmo, la Plaza de Stagno, el Gabinete Literario, Alameda de Colón y San Bernardo.

El operativo, que se desarrollará hasta las 20:00 horas del martes 6 de enero, también recoge actuaciones en las inmediaciones de las principales áreas comerciales como Mesa y López, Siete Palmas, Zona Puerto o los centros comerciales de Alisios, Las Arenas, Las Ramblas y Siete Palmas.