Opcsa espera alcanzar su capacidad máxima de 1,5 millones de TEU en 2026

La terminal gestionada por Operaciones Portuarias Canarias (Opcsa) en el Puerto de Las Palmas prevé alcanzar en 2026 su capacidad máxima de gestión de contenedores con 1,5 millones de TEU gracias a la apuesta de Mediterranean Shipping Company (MSC) por este recinto portuario. De esta manera, se compensará con creces la previsión del desvío del tráfico hacia otras zonas tras la recuperación de la estabilidad en zonas como el Mar Rojo y el Canal de Suez.

El director de operaciones de Opcsa, Rafael Navarro, explica que la naviera, «la más importante del mundo de contenedores», ha decidido desviar parte de la mercancía que canalizaba a través del Puerto de Sines, en Portugal, a La Luz. El crecimiento de este puerto portugués, en su momento, afectó negativamente al de la capital grancanaria porque se quedó con parte del tráfico que históricamente se atendía aquí.

MSC refuerza su terminal propia en el Puerto de Las Palmas

Sin embargo, con el crecimiento experimentado por la naviera, MSC ha buscado alternativas para soportar estos tráficos y ha pensado que para ello la mejor opción es Opcsa PCSA, que es su terminal propia en el Puerto de Las Palmas.

10-Terminal de contenedores de Oocsa en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

A esto se unen, relata Navarro, los problemas que ha tenido Sines en este último año con problemas de personal, maquinaria y hasta una huelga de funcionarios portuarios que ha hecho que la naviera entienda que «necesita una tener una alternativa y qué mejor que una terminal que esté dentro del grupo».

Récord de actividad en la terminal de contenedores

El desvío de estos contenedores hasta Canarias supondrá un importante incremento de la actividad en la terminal que opera Opsa que ya en 2025 movió 1.120.000 TEU, la medida estandarizada en el transporte marítimo y la logística internacional y que equivale a un contenedor de seis metros de largo, un récord en su historia. La Autoridad Portuaria espera que una vez finalizado este ejercicio, la cifra global de contenedores movidos en La Luz roce el millón y medio.

Opcsa lleva varios años dimensionando sus medios para operaciones de forma «muy cautelosa para estar en un nivel óptimo de autofinanciación y sostenibilidad», con la cantidad de personal y maquinaria justa, por lo que para atender el incremento que se espera en los próximos meses será necesario dotar a la terminal de los recursos y medios necesarios. En ese sentido, Navarro explica: «En este momentos hemos operado a más del 100% de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, y para seguir creciendo hay que ser capaces de dar la respuesta que MSC requiere, tanto en tiempos de operación como en forma de ejecución».

Mejora de muelles y estudios de estabilidad

Para ello, entre otras medidas, serán necesarias la reorganización y la mejora de las zonas de trabajo, y la Autoridad Portuaria ha encargado ya los estudios de estabilidad de los muelles León y Castillo y Cristóbal Colón, donde opera esta empresa, para ganar mayor calado en uno y garantizar la capacidad para acoger grandes grúas.

Concretamente, en el Cristóbal Colón se implementarán nuevas grúas para poder atender de manera más eficiente los grandes buques que están escalando en Las Palmas de Gran Canaria, como el MSC Allegra, el primer Ultra Large Container Vessel (ULCV) de 24.000 TEU de capacidad, que llegó al puerto grancanario este 2025.

Por otro lado, en el León y Castillo se pretende aumentar los calados que son actualmente de un máximo de 12,5 metros, para que puedan atracar barcos de mayores dimensiones.

Incorporación de nuevas grúas en 2026

Además de esto, Opcsa podrá ganar eficiencia y capacidad para atender la demanda de la naviera y el incremento del tráfico previsto con la puesta en funcionamiento de las 10 grúas que espera incorporar durante 2026. Las dos primeras, dos Ship to Shore (STS) de gran capacidad que irán instaladas en el muelle Cristóbal Colón y gemelas a las llegadas en 2023 (tipo Malaccamax) llegarán a la isla el 14 de febrero y estarán operativas en abril.

El resto, ocho Rubber Tyred Gantry (RTG), conocidas como transtainers, estarán en el Puerto de Las Palmas entre junio y agosto para renovar las actuales, algunas de ellas de más de 20 años de antigüedad.

Contratación de personal portuario y estibadores

Por otro lado, para dar una óptima respuesta a este incremento, apunta Rafael Navarro, será necesaria la contratación de más personal portuario, una aseveración que ratifica el presidente del colectivo de los estibadores, Maximiliano Díaz, que avanza que a lo largo de 2026 se incorporará a la plantilla al menos a un centenar de trabajadores para compensar el aumento de trabajo y las 30 jubilaciones que se han producido durante este año.

Díaz recuerda que desde 2021 se han contratado ya a 203 personas, las últimas, 90 incorporadas este año. A pesar de que la plantilla ha crecido en los últimos ejercicios, el incremento de la carga de trabajo devenido del aumento del tráfico sumado a las jubilaciones -a un ritmo sostenido de una treintena por año- ha obligado al colectivo de los estibadores a trabajar turnos de doce horas diarias durante 2025, lo que es una prueba irrefutable de la necesidad de que la plantilla siga creciendo.

El líder de los portuarios apuesta por el aumento de la plantilla para poder atender el tráfico que llega al Puerto de Las Palmas, pero siempre con la incertidumbre de si la actividad se mantendrá en el tiempo.