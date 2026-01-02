Las Palmas de Gran Canaria instala nuevos merenderos y un tobogán en La Ballena

Durante el último año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha instalado 18 merenderos en distintos espacios públicos de la ciudad, inaugurando la iniciativa en los parques de Las Rehoyas y del Castillo de La Luz, junto a las fuentes transitables y en los entornos de los parques infantiles de Siete Campos y Alonso Quesada, en el parque Romano.

En una segunda remesa, se adquirieron merenderos más accesibles, con espacio para la incorporación de sillas de ruedas junto a los asientos corridos. Estos han sido instalados en el parque del Estadio Insular, en la zona de Palmeras, para que tuvieran sombra, dos en la Mayordomía, dos en Juan Pablo II y otros dos en el parque Pablo Picasso, de la Vega de San José, prestando servicio a los cinco distritos de la ciudad.

En esa misma línea se ha trabajado para complementar el área de juegos del parque urbano de Siete Campos, en el barranco de La Ballena, con un tobogán con forma de tubo que salva el desnivel entre el parque infantil y la ladera contigua, en la que instalaron los merenderos para celebraciones.

El tobogán con forma de tubo permite deslizarse por una pendiente de metro y medio de altura sin tener que hacer uso de las escaleras ni las gradas que perimetran el parque infantil por el lado del Barrio Atlántico.

“Los beneficios de disfrutar del espacio público son muchos: mejora la calidad de vida, la salud mental y el bienestar social, y además en igualdad para todas y todos. Vamos a seguir en esta línea potenciando y cuidando una ciudad para vivirla”, afirmó Gemma Martínez, concejala de Parques y Jardines.