Las Palmas de Gran Canaria monta un nuevo parque de calistenia en El Rincón

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mejora el espacio deportivo del parque de El Rincón con una nueva zona de calistenia, una modalidad de entrenamiento mediante un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha comprobado el avance de los trabajos de esta nueva infraestructura impulsada por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), que será la mayor zona de calistenia de la ciudad.

“Con esta actuación, seguimos aumentando los equipamientos deportivos de la ciudad y reforzando nuestra apuesta por la promoción de la actividad física y deportiva y por la extensión de unos hábitos saludables entre la ciudadanía”, explicó.

Para ello, se renovará el espacio público convirtiéndolo “en un nuevo gimnasio al aire libre para todos vecinos y vecinas que deseen hacer ejercicio en esta zona privilegiada de la ciudad, junto a la playa de Las Canteras”, añadió.

La actuación supone el replanteo y reparación del suelo e instalación de un conjunto de aparatos. Así, contempla la instalación de un conjunto de estaciones de entrenamiento diseñadas para la práctica de ejercicio físico, el desarrollo de la fuerza, la coordinación y el fortalecimiento muscular, además de una escalera sueca.

Equipamiento

La instalación incluye diferentes estaciones destinadas a ejercicios funcionales y de calistenia, con barras de dominadas y elementos de trepa que permiten trabajar la coordinación acrobática y las extremidades superiores. Asimismo, supone la instalación de una triple barra de flexiones para ejercicios de fortalecimiento y coordinación, así como una estación doble con poste de escalada y anillas de gimnasia, orientada a ejercicios de fuerza y trepa.

Se completa con una estación específica para el tren inferior, diseñada para la realización de ejercicios pliométricos y una estación abdominal con doble inclinación, destinada al fortalecimiento del core y del tren superior.

Con el objetivo de garantizar un uso accesible e inclusivo, el conjunto incorpora una estación de entrenamiento adaptada para personas con movilidad reducida, que permite la realización de ejercicios de forma segura y funcional. Todas las estructuras se han fabricado en acero con recubrimiento protector y pintura termoendurecida, asegurando su durabilidad y resistencia frente a las condiciones exteriores.