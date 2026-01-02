La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realizó en 2025 más de 4.000 servicios de convivencia ciudadana, protección animal y control de vertidos

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), realizó durante el pasado año 2025 más de 4.000 servicios relacionados con la convivencia ciudadana, la protección animal, el control de vertidos, la gestión de vehículos abandonados y actuaciones en actividades o espectáculos.

Como ha señalado el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, “la labor de proximidad que realiza la UMEC, una policía cercana y comprometida con las necesidades de los barrios, que combina prevención, diálogo y control para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad”.

Convivencia ciudadana

La UMEC, creada en 2022 como unidad de proximidad, desarrolló un total de 1.617 servicios en materia de convivencia ciudadana, destacando 581 actuaciones vinculadas directamente a la mediación vecinal y 458 relacionadas con propuestas de mejora de la ciudad, como limpieza, parques, tráfico y mobiliario urbano. Además, se realizaron 186 reuniones con colectivos, 116 servicios en colaboración con las concejalías de Distrito y se tramitaron 938 informes policiales. La colaboración con otros servicios municipales alcanzó las 456 actuaciones conjuntas.

En materia de vehículos abandonados, los agentes gestionaron 1.733 expedientes, con un seguimiento en curso de 691 vehículos, 276 retirados para tratamiento residual y 766 retirados por el titular o a depósito. Asimismo, se recuperaron 16 vehículos sustraídos.

Una agente de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en un servicio de protección de animales. / POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE / Europa Press

Respecto a la protección animal, la UMEC intervino en 329 expedientes policiales, incluyendo 84 por maltrato o animales en mal estado, 50 por condiciones deficientes de habitabilidad, 26 por agresiones causadas por animales y 51 por molestias vecinales derivadas de la tenencia de animales. Se tramitaron 173 denuncias administrativas y se remitieron 30 atestados a Juzgados o Fiscalía de Medioambiente.

En cuanto al control de vertidos, los agentes gestionaron 108 expedientes de investigación y atendieron 95 denuncias por abandono de residuos en la vía pública.

Por último, la UMEC intervino en 287 expedientes relacionados con actividades clasificadas y espectáculos públicos, elaborando 193 informes policiales remitidos al Servicio de Edificación y Actividades, levantando 145 actas de inspección y 14 actas de precinto. Además, se tramitaron 83 denuncias por la Ley de Actividades y Espectáculos Públicos y 69 por incumplimiento de la Ordenanza de Terrazas en la vía pública.