¿Por qué se llama así la urbanización Sansofé?

Cerca de Escaleritas, pegado a Schamann, empezó a levantarse a comienzos de los años setenta la urbanización Sansofé. Ciudad Alta fue una de las zonas que se impulsaron entonces para acompañar el crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, marcado en buena parte por la llegada de población desde municipios rurales de la isla en busca de trabajo, en un contexto de declive del sector primario y auge del turismo.

Ese desarrollo se enmarca en las políticas de vivienda de la segunda etapa del franquismo, pensadas para paliar la escasez de viviendas. Sansofé se construyó como un conjunto de once bloques, con una edificación funcional acorde a los criterios del momento.

El origen de Sansofé

El nombre de esta urbanización tiene poco que ver con el lugar que designa, al menos de forma directa. No procede de ningún topónimo histórico, sino de la recuperación moderna de un término indígena tomado de una única fuente escrita. Es una palabra que nunca nombró un sitio concreto ni sobrevivió en la tradición oral, pero que ha sido rescatada recientemente a modo de homenaje, más por su carga simbólica e identitaria que por su relación con el terreno.

Urbanización Sansofe en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

La única fuente histórica que menciona el término es el historiador teldense del siglo XVII Marín y Cubas, quien recoge sansofí como parte de una fórmula de saludo entre los antiguos aborígenes de Gran Canaria. Según su relato, al entrar en una casa se decía tamaragua y se respondía sansofí, expresión que él interpretó como una fórmula de bienvenida al huésped.

Buenos días, o bienvenido

Según explica el filólogo Maximiano Trapero, este testimonio fue revisado por Dominik Wölfel, quien señaló que la fórmula solo aparece en Marín y Cubas y no en cronistas anteriores como Abreu Galindo o Torriani, aunque sí fue repetida más tarde por otros autores que la tomaron directamente de él. Además, es probable que se produjera una confusión de significados, de modo que sansofí significaría en realidad «buenos días», mientras que tamaragua sería la auténtica expresión de bienvenida.

La forma actual Sansofé es aún más reciente: el cambio de la vocal final se atribuye a Chil y Naranjo, ya en el siglo XIX. Su adopción como nombre de una urbanización —y también su uso en varias marcas o incluso en algún hotel— responde a una tendencia de las últimas décadas a recurrir a vocablos guanches documentados en textos antiguos para construir parte del callejero.

Desde el punto de vista lingüístico se han buscado paralelos en el bereber, con similitudes fonéticas con palabras asociadas a la idea de «día» o con la voz tasnaft. Aun así, el origen último del término sigue sin resolverse.