¿Por qué se llama así la urbanización Sansofé?
Una palabra rescatada que poco tiene que ver con el barrio que nombra, al menos no directamente
Cerca de Escaleritas, pegado a Schamann, empezó a levantarse a comienzos de los años setenta la urbanización Sansofé. Ciudad Alta fue una de las zonas que se impulsaron entonces para acompañar el crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, marcado en buena parte por la llegada de población desde municipios rurales de la isla en busca de trabajo, en un contexto de declive del sector primario y auge del turismo.
Ese desarrollo se enmarca en las políticas de vivienda de la segunda etapa del franquismo, pensadas para paliar la escasez de viviendas. Sansofé se construyó como un conjunto de once bloques, con una edificación funcional acorde a los criterios del momento.
El origen de Sansofé
El nombre de esta urbanización tiene poco que ver con el lugar que designa, al menos de forma directa. No procede de ningún topónimo histórico, sino de la recuperación moderna de un término indígena tomado de una única fuente escrita. Es una palabra que nunca nombró un sitio concreto ni sobrevivió en la tradición oral, pero que ha sido rescatada recientemente a modo de homenaje, más por su carga simbólica e identitaria que por su relación con el terreno.
La única fuente histórica que menciona el término es el historiador teldense del siglo XVII Marín y Cubas, quien recoge sansofí como parte de una fórmula de saludo entre los antiguos aborígenes de Gran Canaria. Según su relato, al entrar en una casa se decía tamaragua y se respondía sansofí, expresión que él interpretó como una fórmula de bienvenida al huésped.
Buenos días, o bienvenido
Según explica el filólogo Maximiano Trapero, este testimonio fue revisado por Dominik Wölfel, quien señaló que la fórmula solo aparece en Marín y Cubas y no en cronistas anteriores como Abreu Galindo o Torriani, aunque sí fue repetida más tarde por otros autores que la tomaron directamente de él. Además, es probable que se produjera una confusión de significados, de modo que sansofí significaría en realidad «buenos días», mientras que tamaragua sería la auténtica expresión de bienvenida.
La forma actual Sansofé es aún más reciente: el cambio de la vocal final se atribuye a Chil y Naranjo, ya en el siglo XIX. Su adopción como nombre de una urbanización —y también su uso en varias marcas o incluso en algún hotel— responde a una tendencia de las últimas décadas a recurrir a vocablos guanches documentados en textos antiguos para construir parte del callejero.
Desde el punto de vista lingüístico se han buscado paralelos en el bereber, con similitudes fonéticas con palabras asociadas a la idea de «día» o con la voz tasnaft. Aun así, el origen último del término sigue sin resolverse.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas