Toy Story, Harry Potter y Los Minnions acompañarán a los Reyes Magos en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha presentado este viernes los actos con los que la ciudad recibirá el próximo lunes, 5 de enero, a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una programación que se iniciará por la mañana con la tradicional recepción y la entrega de la «Llave de la Ciudad» y que culminará, tras una gran cabalgata repleta de novedades, con distintas citas musicales en la zona comercial de Triana y en la «Ciudad de la Navidad» de Santa Catalina.

El programa «Sueña la Navidad» de Las Palmas de Gran Canaria vivirá su punto culminante el próximo lunes, en la jornada más mágica del año, «el día en el que todos los niños y niñas de la ciudad, y también quienes ya no lo somos tanto, esperamos con ilusión la llegada de los Reyes Magos», ha señalado Carolina Darias durante la presentación de los actos organizados por el Ayuntamiento. Una programación que, según ha avanzado la alcaldesa, llegará «cargada de novedades».

Llegada de Sus Majestades de Oriente

Las primeras tendrán lugar con la llegada de Sus Majestades de Oriente a la Base Naval, prevista a las 11:30 horas. Desde las 09:30 horas se abrirán las puertas del recinto y se desarrollarán talleres de globoflexia y pintacaras «para que los niños y niñas disfruten de la espera y se les haga más amena», hasta el momento en el que la alcaldesa haga entrega del bien «más preciado que tiene el Ayuntamiento, la llave mágica que abre las puertas de todas las casas de la ciudad».

Está previsto que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente lleguen este 5 de enero a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de tres remolcadores. Esta cita arrancará a primera hora de la mañana con actividades infantiles que amenizarán la espera y convertirán el entorno en un espacio de encuentro para las familias.

Ya por la tarde, se celebrará la Gran Cabalgata, una cita «con muchísimas novedades» que contará con récord de participación, ya que por las calles de la ciudad desfilarán 18 vehículos y más de un millar de figurantes, además de «numerosos muñecos hinchables que van a hacer las delicias de los asistentes», según ha destacado Carolina Darias.

«Colofón en el entorno de Triana»

La alcaldesa ha recordado que la jornada tendrá su «colofón en el entorno de Triana», donde cada Noche de Reyes se reúnen cientos de vecinos y vecinas. En relación con las actividades programadas en esta zona, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, ha explicado que se instalarán dos escenarios, uno en la plaza de San Bernardo y otro en la Alameda de Colón, que acogerán hasta seis conciertos a lo largo de la noche. Una propuesta musical que se complementará con el mercado instalado en la plaza del Tenor Stagno y con el tradicional concierto de Non Trubada en el parque San Telmo, conformando «una oferta que mezcla cultura y tradición en el entorno del barrio de Triana».

Este programa, ha precisado Josué Íñiguez, se ha consensuado con los comerciantes y vecinos de la zona, repitiendo el dispositivo del pasado año, «que logró un equilibrio justo entre las personas que aquí viven y los cientos de vecinos que se acercan a disfrutar». Como única novedad en materia de movilidad, se modificará el sentido de circulación de la calle Perdomo entre las 08:00 y las 19:00 horas, franja en la que quedará cortada al tráfico, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de residentes y de quienes acudan a realizar sus últimas compras al entorno de Triana.

Gran Cabalgata

A partir de las 16:30 horas, la magia se instalará en las calles de Las Palmas de Gran Canaria con el inicio de la Gran Cabalgata, un cortejo que, como cada año, recorrerá la ciudad para repartir ilusión y alegría entre toda la ciudadanía. Personajes del universo Disney —desde Dumbo hasta los protagonistas de Toy Story, junto a los tradicionales príncipes y princesas— sorprenderán al público, tanto en formato de animación como a través de llamativos hinchables. Los Minions o los personajes del mundo de Harry Potter también formarán parte de la comitiva real.

El desfile contará con casi una veintena de vehículos y la participación de acróbatas de circo, bandas de música y bailarines, entre otras sorpresas. Como es tradición, tampoco faltarán los centuriones romanos de la Casa de Galicia, encargados de franquear el paso de las plataformas en las que Melchor, Gaspar y Baltasar partirán del Castillo de La Luz para recoger las últimas peticiones de niños y niñas antes de repartir sus regalos en la noche más mágica del año.

La Gran Cabalgata partirá a las 16:30 horas del Castillo de La Luz y recorrerá las calles Juan Rejón y Albareda, el parque Santa Catalina, Presidente Alvear, León y Castillo y la calle Muelle Las Palmas, hasta llegar al parque San Telmo. Además, el desfile contará con un espacio adaptado para personas sensibles al ruido, con un tramo silencioso habilitado entre los túneles de Julio Luengo y el Hospital Santa Catalina.

Noche de Reyes

Con el objetivo de diversificar la oferta de ocio durante la Noche de Reyes, el Ayuntamiento ha programado de forma simultánea una amplia propuesta musical tanto en la zona de Triana como en la «Ciudad de la Navidad» de Santa Catalina, donde el mercado navideño y la feria de atracciones apuran sus últimas horas.

En el entorno de la calle Mayor de Triana se celebrarán conciertos en la plaza de San Bernardo y en la Alameda de Colón, entre las 19:00 y las 0:00 horas. En el primer escenario actuarán Maldita EGB, de 19:00 a 20:30 horas; Karma, de 20:45 a 22:15 horas; y Los 600, de 22:30 a 0:00 horas. En la Alameda de Colón, y en idénticos horarios, será el turno de The Hits, Cremita de Coco y Son de la Isla. A esta programación se sumará, a partir de las 20:00 horas, el tradicional Concierto de Reyes de Non Trubada en el parque San Telmo.

Por su parte, el escenario situado en la trasera del parque de Santa Catalina, en pleno corazón de la «Ciudad de la Navidad», acogerá de 19:30 horas hasta la medianoche las actuaciones de Señor Natilla, Que Chimba, DJ Toni Bob y el Tributo a Fito y Fitipaldis.