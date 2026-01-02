Vithas Las Palmas da la bienvenida a Aisha Sosa, su primer bebé en 2026

Un año más el Hospital Universitario Vithas Las Palmas , centro privado de referencia en el área de maternidad en la provincia de Las Palmas, ha recibido a uno de los primeros bebés de 2026. Concretamente a Aisha Sosa Croissier, que ha nacido por parto natural a las 20:21 horas del día 1 de enero.

El parto ha sido atendido por Salvador Del Rosario, especialista en ginecología y obstetricia, y Perrine Lea Laure, matrona del centro hospitalario. Los padres de la bebé Aisha, Andrea Croissier y Echedey Sosa, aseguraron estar muy satisfechos de la atención recibida por todos los profesionales del centro y descansan en planta junto a la pequeña antes de recibir el alta hospitalaria.

“Ha ido todo maravillosamente bien, el trato ha sido muy bueno. Entré temblando, a punto del infarto y me han hecho sentir tan a gusto, tan comprendida por parte de matronas, enfermeras, auxiliares y médicos que estoy encantada”, explicó Croissier, de 21 años y madre primeriza.

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas cuenta con una unidad materno-infantil puntera en Canarias, que además, consolida su liderazgo al ser el único centro de la con un área de UCI neonatal y hospitalización pediátrica única en la sanidad privada en las Islas. Un servicio fundamental ante cualquier contratiempo que pueda surgir o para bebés prematuros de forma que tenga garantizados los mejores cuidados posibles con un personal altamente preparado y con el equipamiento necesario para hacer frente a cualquier circunstancia.

De hecho, la unidad materno-infantil tiene una dilatada experiencia que acreditan más de 60.000 partos atendidos a lo largo de todos sus años de historia, un millar aproximadamente cada año. En definitiva, una atención materno-infantil referente a nivel regional a la que se suma el cuidado integral de la mujer, así como de la infancia en todas sus etapas.

El Hospital Vithas Las Palmas, como ya es tradición en fechas tan señaladas, ha querido celebrar junto a los progenitores el nacimiento del primer bebé del año en el centro y los ha obsequiado con una cesta regalo con un amplio surtido de productos útiles para el cuidado del bebé.

Una unidad materno-infantil a la vanguardia

La unidad materno-infantil del Hospital Vithas Las Palmas suma la experiencia y saber hacer propio de su dilatada historia con unas instalaciones a la vanguardia de la tecnología. En concreto, cuenta con tres paritorios, una sala de parto natural y dos boxes de monitorización, donde los especialistas evalúan el bienestar fetal cuando se aproxima el momento estimado de parto. Todas las salas están equipadas con un moderno sistema de gestión obstétrica Intellispace perinatal. Este sistema de monitorización facilita el control antes y durante el parto de las constantes materna y fetales y aumenta la seguridad de la madre y el hijo dentro del paritorio. Además, esta nueva instalación tecnológica cuenta con un sistema de gestión de información obstétrica y ginecológica, que cubre la continuidad asistencial y procesa digitalmente la documentación del parto.

(Asimismo, la unidad materno-infantil de Vithas Las Palmas dispone también de tres salas de puerperio inmediato, fundamentales para controlar a las embarazadas tras la terminación del parto y durante un periodo de tiempo para la evolución del útero materno. Estas salas de puerperio, que también disponen de tecnología de última generación, están pensadas para que las madres comiencen el contacto piel con piel y el inicio de la lactancia materna después de dar a luz atendidas en todo momento por un grupo de profesionales de acreditada solvencia.

