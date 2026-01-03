La mejora de los servicios básicos y la capitalidad cultural, retos de Las Palmas de Gran Canaria para 2026

Las Palmas de Gran Canaria entra en el nuevo año con varios retos y deberes pendientes de años anteriores. El Ayuntamiento de la capital tiene que encontrar la manera de mejorar los servicios públicos básicos, especialmente aquellos cuyos contratos están vencidos, algunos de ellos desde el mandato anterior: Limpieza, Parques y Jardines y Vías y Obras. Una labor que se une a la apuesta de ciudad en la que se ha embarcado la Corporación municipal: conseguir el reconocimiento como Capital Europea de la Cultura 2031.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió el pasado mes de octubre tomar una drástica decisión: recurrir a un contrato de emergencia para suplir el problema de salud pública que se estaba produciendo en las calles a raíz por el «colapso» del servicio. La lentitud burocrática de los dos macrocontratos de Limpieza Viaria y de Recogida deResiduos Sólidos Urbanos se tradujo en 2025 en continuos rebosos y quejas ciudadanas por la basura acumulada en las calles de la capital.

Tras no poder sacar adelante ambos concursos públicos en el año recién acabado por el retraso que han supuesto las revisiones de precio, el Ayuntamiento tiene por delante el reto de sacarlos a licitación -la misma meta que pretendió alcanzar hace un año-. Estos dos servicios supondrán una inversión pública de 492 millones de euros en ocho años.

Los contratos pendientes

Por el momento, el de Recogida de Residuos es el contrato más avanzado, aunque todo apunta a que no estará adjudicado hasta el segundo semestre de este nuevo año. En cuanto al de Limpieza Viaria, se está revisando la estructura de costes, por lo que tardará algo más. Mientras tanto, la ciudad seguirá con el contrato puente de emergencia y que ya ha servido para incorporar hasta diciembre a 156 trabajadores solo en lo que se refiere a Limpieza Viaria.

Un técnico de Limpieza baldea la plaza de Las Ranas el 1 de enero. / LP/DLP

Los contratos de Vías y Obras y Parques y Jardines también están entre en la lista de pendientes del Consistorio. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, indicó en el pleno extraordinario de esta semana que estos, junto a los dos de Limpieza, espera sacarlos adelante en 2026. El de mantenimiento de aceras, calzadas y muros lleva vencido desde 2018 y el del arbolado y zonas verdes desde finales de 2023.

El otro gran contrato que sigue pendiente es el de mantenimiento de playas, el cual incluye la limpieza de los paseos y demás instalaciones del litoral. Este salió a licitación el pasado agosto, tras varios años vencido, por 19.824.715 euros. El proceso sigue abierto. Los que sí lograron cerrar en 2025 fueron los de control de plagas y el de servicio de ayuda a domicilio, el cual se pondrá en marcha en este primer trimestre del año nuevo.

Nueva tasa por la recogida de basuras

No obstante, la ciudad sigue sin presupuestos para 2026 -aunque Spínola ya anunció esta semana que saldrían este mes de enero-. La partida de ingresos municipales contemplará por primera vez desde 1989 una tasa por la recogida de basuras. Con esta nueva normativa impositiva, que acaba de entrar en vigor, cada hogar pagará en promedio 149 euros -aunque hay ciertas bonificaciones- para sufragar el coste del servicio. El pago será mediante notificación individual a diferencia del resto de tributos municipales.

Esta tasa ha sido llevada a los tribunales. Y es que, como afirmó la alcaldesa, Carolina Darias, en el foro que mantuvo con LA PROVINCIA/DLP, «ir a la Fiscalía está de moda». En cualquier caso, la ciudad tiene un buen puñado de causas abiertas entre las que sobresalen dos: la gestión de la Sociedad de Promoción y el Caso Valka, el cual afecta a Parques y Jardines y Urbanismo.

Inmaculada Medina se lleva la mano a la cabeza para colocarse el cabello durante la comparecencia en la que anunció su dimisión, este lunes, en las Oficinas Municipales. / J.PEREZ CURBELO

Este último caso provocó un auténtico terremoto el pasado mes de noviembre. El juez Rafael Passaro citó en calidad de investigada a la concejala Inmaculada Medina por su presunta implicación en una trama de facturas infladas en el servicio de Parques y Jardines durante su gestión entre 2015 y 2022. Medina decidió dimitir a los pocos días. Darias todavía no ha desvelado cómo quedará finalmente reestructurado su gobierno, aunque durante diciembre fue deshojando cómo será.

El edil de Limpieza, Héctor Alemán, es quien ha asumido el área de Carnaval tras la dimisión de Medina. Un cargo que estará a prueba de fuego en estos primeros meses del año. La mayor fiesta de la ciudad arranca en apenas tres semanas y lo hará con una edición especial por el 50 aniversario de la vuelta de las mascaritas a las calles tras el franquismo.

‘Rebelión de la geografía’

Una fiesta clave que además formará parte de los pilares de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad pasará el primer corte a finales del primer trimestre de este año, cuando la oficina técnica deba defender la propuesta, que lleva como lema Rebelión de la geografía, ante el jurado en el Ministerio de Cultura. Si logra pasar, la siguiente fase se desarrollará hasta diciembre, por lo que tienen todo el año para poner en marcha proyectos pilotos y nuevas propuestas.

Entre los pilares de la candidatura están los planes directores para restaurar edificios históricos: el Fyffes, el Cine Guanarteme, el Miller y las Baterías de San Juan. Actuaciones urbanas a las que se deberá sumar el Paseo Guiniguada de las Artes y la Cultura Canaria. El proyecto ganador, AWA, tiene este año para diseñar su versión definitiva y ponerse en marcha.

En materia de Urbanismo, la ciudad tiene dos retos pendientes que deberá intentar desbloquear este año: sacar adelante los tramos que quedan pendientes de la Metroguagua y la construcción de vivienda pública. En el primer caso, la estación de la Hoya de la Plata es la que tiene todas las papeletas para que pueda salir a licitación este año. En el segundo, la mayoría de las promociones públicas se encuentran atascadas, inmersas en modificaciones de los contratos. La ciudad también seguirá reclamando ser zona tensionada.