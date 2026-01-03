Contra la subida de precios y el derroche en Triana
Encuentro y Solidaridad organizó una jornada festiva en Triana para protestar contra la subida de precios y la especulación en la vivienda, con actividades culturales y testimonios vecinales.
Bajo el sello Encuentro y Solidaridad, Triana vivió ayer una jornada festiva contra la subida de precios y el derroche, así como la espiral especulativa que se ha instalado en el sector de la vivienda. El programa contó con pasacalles de papagüevos y tambores, un festival de música navideñas con Lidia y Noly, cuentos y poemas, teatro de la Asociación Espiral y testimonios vinculados al derecho a techo. «Por una ley canaria contra el derroche y el desperdicio alimentarios», destacaron los promotores de la iniciativa en el encuentro.
