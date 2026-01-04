Más de 35.000 personas dejan su huella en la celebración de los 25 años de historia de Planeta Gran Canaria

Planeta Gran Canaria cierra hoy las puertas de su edición más especial. Más de 35.000 personas de todas las edades han querido celebrar con Infecar, Feria de Gran Canaria, el 25 aniversario de esta emblemática feria familiar, cita indispensable de la Navidad grancanaria.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, destacó el número de visitantes de esta edición, que suponen "la fidelización del público de Gran Canaria en el periodo navideño a esta feria de ocio educativo y de cita de todas las familias de Gran Canaria", y que demuestra el cariño que los isleños tienen a este encuentro que ya cuenta con 25 años de historia.

En el transcurso de los nueve días de evento, familias enteras han podido disfrutar de un amplio abanico de actividades como camas elásticas, paintball, escape rooms, juegos interactivos, coches de choque... decenas de atracciones que, unidas a los talleres temáticos, juegos de mesa y a los espectáculos como pasacalles y teatro, han divertido a niños y niñas de todas las edades en estas fechas navideñas.

Y es que Planeta Gran Canaria lleva 25 años ofreciendo a las familias grancanarias la oportunidad de compartir tiempo de ocio y aprendizaje en un espacio lleno de diversión, ilusión y la fantasía propia de estas fechas. A los desafíos habituales de este encuentro, este año se han unido además algunas actividades especiales para celebrar su aniversario de plata, como una experiencia de fútbol total, en colaboración con la Escuela de la UD Las Palmas.

Además, como acción especial por el 25 aniversario, Infecar repartió a cada asistente un libro de pegatinas, para que pudieran pegar alguna de ellas en el número 25 de gran tamaño colocado en el Pabellón 7, dejando así su huella en la celebración de este aniversario especial y de la historia, en general, de Planeta Gran Canaria.

Durante este último fin de semana, los niños y niñas han podido conocer también a uno de los creadores de contenido de más éxito entre el público infantil, el youtuber Invictor, quien compartió juegos interactivos e historias divertidas con sus seguidores.

También han pasado por el Palacio de Congresos de Infecar la Superabuela con su espectáculo familiar 'Con amor todo es mejor', y los teatros familiares 'El libro mágico de los cuentos' y 'La vuelta al mundo'. Antes y después de las funciones, cientos de niños y niñas han recorrido el recinto en busca de las atracciones más emocionantes, los talleres más creativos y los juegos más divertidos.

Además de las actividades al aire libre, los talleres creativos, las propuestas digitales y los espectáculos, las familias han tenido la posibilidad de aprovechar al completo su visita, recuperando fuerzas en las zonas de restauración y descanso para continuar con la diversión.

Con 25 años de historia en la Navidad de la isla, Planeta Gran Canaria ha vuelto a demostrar que se trata de una feria indispensable para los isleños que no solo quieren entretenimiento durante las vacaciones escolares, sino que también buscan tiempo de calidad y compartir momentos especiales con familiares y amigos. Así, la feria sigue atrayendo a aquellos adultos que hace 25 años acudían con sus padres y madres y que hoy en día llevan a sus propios hijos para disfrutar con ellos de esta feria tan arraigada y que tan buenos recuerdos trae a las familias grancanarias.

Planeta Gran Canaria es un evento promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, que cuenta como patrocinadores con la Fundación DISA, El Corte Inglés, Fred Olsen Express y Dormitorum, y con Cajasiete como colaborador oficial.