Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaVenezolanos en CanariasSiam Park en Gran CanariaProtesta en TrianaFuturo de El CaleroAlertas en Canarias
instagramlinkedin

Accidente en Miller Bajo: un coche se sube sobre un vehículo que estaba aparcado

Este domingo, un vehículo perdió el control y colisionó con otro estacionado en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Este domingo 4 de enero de 2026, al mediodía, se produjo un accidente de tráfico en la conocida zona de Miller Bajo, concretamente en la calle Carmen Quintana, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Según los primeros datos, un vehículo que circulaba por la vía perdió el control y terminó subido de manera parcial sobre otro coche que se encontraba correctamente estacionado.

Afortunadamente, no se reportaron daños personales, ni heridos —solo se han registrado daños materiales en ambos vehículos implicados. La rápida intervención de los agentes de seguridad y la ausencia de víctimas humanas convierten este suceso en un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, una buena suerte relativa puede evitar consecuencias más graves tras un siniestro de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Las Palmas de Gran Canaria, segunda gran ciudad española que menos crece en este siglo

Las Palmas de Gran Canaria, segunda gran ciudad española que menos crece en este siglo

La diáspora venezolana en Gran Canaria celebra la caída de Maduro: "No nos lo podíamos creer"

La diáspora venezolana en Gran Canaria celebra la caída de Maduro: "No nos lo podíamos creer"

Tradiciones familiares, agobios y algo de lotería en las compras de última hora para Reyes

Tradiciones familiares, agobios y algo de lotería en las compras de última hora para Reyes

Los héroes del 'One Continuity': ocho estibadores arriesgaron sus vidas en el Puerto de Las Palmas para salvar contenedores de un barco siniestrado

Los héroes del 'One Continuity': ocho estibadores arriesgaron sus vidas en el Puerto de Las Palmas para salvar contenedores de un barco siniestrado

Accidente en Miller Bajo: un coche se sube sobre un vehículo que estaba aparcado

Accidente en Miller Bajo: un coche se sube sobre un vehículo que estaba aparcado

La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo apura sus últimas horas en una víspera de Reyes con gran ambiente

La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo apura sus últimas horas en una víspera de Reyes con gran ambiente

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de reyes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Contra la subida de precios y el derroche en Triana

Tracking Pixel Contents