Accidente en Miller Bajo: un coche se sube sobre un vehículo que estaba aparcado
Este domingo, un vehículo perdió el control y colisionó con otro estacionado en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria
Este domingo 4 de enero de 2026, al mediodía, se produjo un accidente de tráfico en la conocida zona de Miller Bajo, concretamente en la calle Carmen Quintana, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Según los primeros datos, un vehículo que circulaba por la vía perdió el control y terminó subido de manera parcial sobre otro coche que se encontraba correctamente estacionado.
Afortunadamente, no se reportaron daños personales, ni heridos —solo se han registrado daños materiales en ambos vehículos implicados. La rápida intervención de los agentes de seguridad y la ausencia de víctimas humanas convierten este suceso en un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, una buena suerte relativa puede evitar consecuencias más graves tras un siniestro de tráfico.
