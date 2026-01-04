La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo apura sus últimas horas en una víspera de Reyes con gran ambiente

La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo vive mañana su última jornada tras varios días de animado ambiente de compras y un constante trasiego de visitantes que recorren los puestos en busca de los últimos regalos de Reyes. Piezas originales, únicas y elaboradas a mano por 106 artesanos y artesanas de 17 municipios de la isla convierten la muestra en una alternativa diferenciada al comercio convencional en estas fechas clave.

Desde su inauguración, la feria se ha consolidado como un espacio donde conviven propuestas artesanas contemporáneas con oficios tradicionales profundamente arraigados en la identidad de Gran Canaria. La elaboración de jaulas, la carpintería tradicional, la cuchillería o la cestería de pírgano comparten protagonismo con proyectos creativos e innovadores, como la joyería o el reciclado de materiales, ofreciendo al público una visión amplia y actual del sector artesanal insular.

Entre los artesanos participantes se encuentra Héctor Fuenzalida, creador del proyecto Yo fui tenedor, especializado en el reciclaje creativo de metales. "Busco siempre la conexión a través del pensamiento creativo, de conectarme con las personas a través de ideas que sean atractivas", explica. Entre ellas, sus esculturas con tenedores, cucharas dobladas "y otros elementos como las teteras, que estoy integrando ahora". Con diez años de trayectoria en la feria, el artista asegura que "siempre hay un universo de personas que disfrutan de las ideas originales" y valora "la muy buena acogida" de la gente, "que repite y nos hace encargos".

Con algo menos de experiencia en San Telmo, también forma parte de la muestra Souleymane Magassouba, modista de origen maliense que trabaja principalmente con telas africanas, coloridas y con motivos geométricos, que transforma en bolsos, camisas, chalecos y otros artículos más sencillos como pañuelos o coleteros, en los que le ayuda su mujer. Sul Magassouba, su nombre comercial, valora participar en esta feria no solo por la visibilidad que da a su trabajo, sino también porque le ha permitido tener "clientes fijos, porque repiten, y si repiten es que les gusta", señala el modisto, que reconoce que en estas fechas "se vende mucho".

Ese reconocimiento al trabajo artesanal también se percibe entre el público que visita la feria año tras año. Gloria y José, clientes habituales, no faltan a su cita anual tras visitar el tradicional nacimiento del parque San Telmo y aprovechan el recorrido para detenerse en los puestos. "Cada vez hay cosas más originales y se valora mucho el trabajo que hacen", señalan. "Para el tiempo y la dedicación que requieren los artículos, los precios están muy bien, así que aprovechamos para comprar algo distinto a lo que se suele ver en otros comercios", aseguran tras comprar "varios regalitos para Reyes".

Como ellos, el resto de visitantes apuran las últimas horas hasta que la Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo cierre mañana, a las 22:00 horas, ampliando su horario para aprovechar el ambiente festivo de Triana en la víspera de Reyes. La jornada final contará además con el concierto de Non Trubada, a las 20:00 horas. Esta tarde, el público también podrá disfrutar de la actuación musical de Laura Martel & Noelia Pérez, a las 18:00 horas.

Promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), la feria está organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.