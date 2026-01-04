Las Palmas de Gran Canaria, segunda gran ciudad española que menos crece en este siglo

Las Palmas de Gran Canaria es la segunda gran ciudad española que menos ha crecido en población en este siglo, un 6,5% en 25 años -de 358.518 a 381.868 habitantes- frente al 30% de Palma o Murcia. Entre las diez ciudades más grandes de España, la capital grancanaria tan solo ha ganado más habitantes que Sevilla. Es más, en este tiempo ha caído de la séptima a la novena posición. Una situación que contrasta con la dinámica que ha tenido la Isla en este tiempo, con un aumento poblacional del 17,5%, principalmente en los municipios del Sur y Sureste.

Tras un crecimiento acelerado a mitad del siglo XX -gracias a la llegada de miles de personas procedentes del campo y desde otras islas-, la capital grancanaria comenzó a estancarse en población a partir de los años 80, con continuos altibajos. Esta tendencia se produjo coincidiendo con el auge turístico de los municipios del Sur en detrimento del sector en el entorno de Las Canteras, además de la reconversión industrial y el fin de los puertos francos hacia finales de esa misma década.

¿Cuántos habitantes tenía Las Palmas en 1981?

La ciudad entró en el siglo XXI con menos habitantes que en el Censo de 1981. Si en aquel entonces tenía 366.454 vecinos, en 2000 esta cifra se vio reducida a 358.518 personas, por lo que se había producido un claro descenso en los años previos. Pese a esto, la ciudad seguía siendo la séptima en el conjunto del Estado. ¿Qué ocurrió? España vivió en los años previos a la crisis de 2008 un periodo de gran crecimiento aupado por el sector de la construcción en el que la inmigración externa fue clave.

Las ciudades crecieron, aunque unas más que otras. Si Murcia tenía 357.166 habitantes hace 25 años, hoy alcanza, según el último padrón del INE , los 479.405 vecinos, un 34,23% más. Palma (Mallorca), ha pasado en el mismo periodo de 333.925 a 434.786 personas, un 30,2% más. Ambas urbes han logrado superar en población en este tiempo a la ciudad del Archipiélago.

Las Palmas de Gran Canaria alcanzó en 2025 los 381.868 habitantes, 1.432 más que en 2024. Esta cifra se encuentra todavía por debajo de los 383.343 empadronados que alcanzó en 2011, su máximo histórico. La alta tasa de paro durante la crisis empujaron a migrar tanto a locales como a foráneos, por lo que la ciudad perdió la barrera de los 380.000 habitantes. De momento, en 2025 ha crecido por segundo año consecutivo, recuperando dicha barrera.

El caso de Sevilla y Bilbao

Entre las diez ciudades más grandes de España, según el padrón de 2025, Sevilla ha sido la única con un crecimiento más escaso que el de la capital grancanaria en lo que va de siglo. La capital andaluza directamente ha perdido habitantes. Si en 2000 tenía 700.716 vecinos, el año pasado sumaba 689.423 empadronados. De hecho, ya no es la cuarta ciudad española, viéndose ahora superada por Zaragoza.

Por otro lado, Bilbao también ha caído en este periodo, saliendo del top10 en el que estaba hace 25 años al verse superada por Alicante. La ciudad levantina ha crecido un 28,7% en este primer cuarto de siglo y va camino de superar también a la capital grancanaria con sus 366.221 vecinos.

Los municipios que más han crecido en Gran Canaria

A nivel insular, el principal crecimiento poblacional en estos 25 años se lo han llevado el Sur y Sureste. En este primer cuarto de siglo XXI, Gran Canaria ha pasado de 741.161 habitantes a 870.608, un 17,5%. Un aumento muy superior al que ha tenido la capital y que en 2025 ha marcado su máximo histórico; al igual que el conjunto del Archipiélago, donde la población se ha incrementado en este mismo periodo en un 31,1%.

En Gran Canaria, los cinco municipios que más han crecido en población han sido: Santa Lucía de Tirajana (74,74%), Agüimes (63,35%), Mogán (61,2%), San Bartolomé de Tirajana (35,9%) e Ingenio (33,68 %). Este incremento poblacional ha estado por encima de la media, empujado por el motor económico de las zonas turísticas del Sur. Si la capital rondaba a comienzos de los 80, tras décadas de expansión fruto del éxodo rural, el 58% de la población insular, hoy representa el 43%.

Proceso de periurbanización

La catedrática en Geografía Humana por la ULPGC Josefina Domínguez Mujica achaca a varios factores el motivo por el que el crecimiento de la capital se ha ralentizado. Uno de ellos sería la transición demográfica «muy intensa» que han tenido las Islas al pasar de tener «históricamente unas tasas de natalidad altísimas», para pasar a una «caída intensísima»; una situación que se traduce «en un envejecimiento muy acelerado».

La inmigración de las últimas décadas habría compensado ese envejecimiento acelerado pero, al mismo tiempo, se ha producido desde finales de los años 80 otro fenómeno. «Ha habido un proceso de periurbanización intenso», es decir, «Valsequillo ha crecido con urbanizaciones de chalets para gente que vivía anteriormente en Las Palmas», indica a modo de ejemplo. «Ha habido difusión a otros municipios, particularmente de Santa Lucía, y eso ha frenado el crecimiento», añade.

Si bien en Las Palmas de Gran Canaria hay barrios que se han expandido y han crecido como Las Torres, Guanarteme, Tamaraceite o Ciudad del Campo, muchos otros que han perdido población. Caso de Escaleritas, el cual ha pasado de 15.471 vecinos en 2005 a 11.529 en 2022, según un estudio reciente; un esquema que se repite en Schamann, Las Rehoyas o Los Riscos, entre otros.