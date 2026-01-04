Los sabores de roscones más originales toman las pastelerías de Las Palmas de Gran Canaria
Ante la tradición del día de Reyes, las pastelerías artesanales de la ciudad ofrecen roscones con sabores innovadores como nata, pistacho o chocolate, además de versiones sin relleno
Este martes, día de Reyes, las familias se reunirán sobre la mesa, tras abrir los regalos, para saborear el tradicional roscón de Reyes. Por ello, las pastelerías de Las Palmas de Gran Canaria llevan desde hace días preparándose para el incremento de ventas, tan característico en estas fechas. Cada vez más los clientes buscan salir de la norma y comprar roscones con sabores peculiares que sorprendan a los invitados. En este sentido, las pastelerías artesanas de la ciudad se han subido al carro y preparan estos dulces rellenos con diferentes sabores para satisfacer los gustos de las nuevas demandas. En la pastelería Ave cuentan con una versión sin relleno para aquellos que prefieren personalizarlo, de nata, de vainilla de Madagascar, de turrón, de pistacho y de puro chocolate.
