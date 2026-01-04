Tradiciones familiares, agobios y algo de lotería en las compras de última hora para Reyes

Las arterias comerciales de la ciudad amanecen con relativa tranquilidad el día antes de que los Reyes Magos lleguen a la isla. Unas pequeñas gotas de lluvia matutina asustan ligeramente a los compradores más madrugadores, pero enseguida sale el sol y la calle empieza a bullir con el discurrir de bolsas a un lado y a otro de las aceras de Mesa y López.

En la carretera, enseguida se pone el cartel de ‘Completo’ en el aparcamiento que más quebraderos de cabeza provoca al tráfico de la ciudad estos días, pero aún avanza con cierta fluidez. Así comienza el día de los rezagados, aquellos que por trabajo o desidia, dejan para última hora las compras con las que completar las peticiones de las cartas remitidas a Sus Majestades.

Las primeras decepciones

Esas prisas llevan a las primeras decepciones de la jornada. Una pareja de abuelos observa con tristeza el estante vacío que les señala la dependienta de una juguetería cuando preguntan por la muñeca que les había pedido su nieta. Un poco más allá, se escucha con claridad un «¡vaya con el niño!» cuando una mujer descubre los 120 euros que cuesta el set reclamado por su sobrino. Y a su lado, un padre junto a su hija mayor eligen un disfraz para la más pequeña. «Ya está todo lo demás, así que hemos terminado», comenta orgulloso.

Los teléfonos toman el protagonismo cuando en los pasillos se deslizan los dedos por la pantalla para chequear con las imágenes que se tiene el juguete correcto. En la calle, las llamadas se suceden para saber la marca de perfume a encontrar y asegurarse de que se ha comprado la talla adecuada.

«No soy de dejar las cosas para el último día»

El buen tiempo que finalmente acompaña y los puestos de artesanía en la zona ayudan a justificar los paseos del domingo, como el caso de una pareja que, pese a ir con varias bolsas en la mano que atestiguan las últimas compras, aseguran que son «los últimos detalles» ya que tienen todo en casa «desde hace tiempo».

Esa filosofía la comparte Francisco, que acude a Mesa y López para cambiar un regalo y ultimar un detalle, mientras contempla desde la distancia el trasiego de compradores. «No soy de dejar las cosas para el último día», asegura. Y confiesa que él es más de esperar a las rebajas. «Entiendo que cuando hay pequeños de por medio, con la ilusión y demás, hay que hacerlo estos días, pero si sé que la semana que viene va a estar más barato, yo ya espero», reconoce.

Costumbres familiares

Más complicado lo tiene Rocío, que viene desde La Aldea para reunirse con sus seis hermanos para pasear por Mesa y López el día 4 y por Triana el día 5, una tradición familiar con la que rematar los Reyes en estas visitas de última hora. «Siempre hay alguno que se ha olvidado de algo y aprovecha, o como me ha pasado con mi hijo, me encuentro con que el juguete que pidió ya está agotado», explica. Pese a la lejanía, admite orgullosa que ella ya ha completado sus compras con antelación «gracias a la ayuda de los pajes», mientras mira de reojo a su madre, que no duda en confirmar su participación desde su casa en la capital.

Otra costumbre familiar para las vísperas de Reyes es la que siguen Mónica y Melania. Madre e hija vienen desde el sur para pasear y ejercer de espías entre ellas. «Nos regalamos la una a la otra, así que hoy vamos juntas por las tiendas intentando descubrir lo que le gusta a cada una y mañana volvemos por separado para comprar», describe la hija. «Eso sí, venimos temprano y nos marchamos lo antes posible para evitar el tráfico y el caos de la cabalgata», reconoce.

Un poco más allá, en uno de los bancos de Mesa y López se sienta Celeste junto a una gran caja para coger algo de resuello. Es la madre de Pedro y Héctor, que la acompañan, en teoría, también «para rematar las compras». Aunque uno de ellos reconoce que, «aunque lo prepares todo, siempre te acaba cogiendo el toro». Celeste, por su parte, insiste en que ella lo tiene todo organizado de antemano y exige a sus hijos «que vengan detrás de mí que yo ya sé dónde ir».

«He tirado de mucha compra online»

Saray y Alexia son dos amigas que se juntaron para completar los presentes para la familia. Ambas salen de una librería de la zona con resultado dispar. Saray, más previsora, detalla que cuando se puso a envolver los regalos de la familia comprobó que el montón de uno de sus hermanos destacaba por lo bajo, así que decidió completarlo con un libro. Alexia, por su parte, se encontró con que el título que buscaba estaba agotado. Aunque se muestra tranquila ya que «era un autorregalo», reconoce. «No me gustan los agobios y he tirado mucho de compra online», explica. Pero uno de sus pedidos la mantiene en vilo hasta el último momento. «En teoría debería llegar mañana, pero no sé si lo hará a tiempo», comenta con resignación.

Los agobios no son algo desconocido para Saúl, que reconoce sin tapujos que el tiempo se le echó encima por trabajo y por su boda, que fue el pasado diciembre. Tras admitir ser uno de los rezagados sin contemplaciones, relata su modus operandi para tratar de salir indemne de agobios tras venir desde Arguineguín. «Necesito llegar pronto a un sitio para desayunar, coger energía con unos churros y pensar lo que tengo que comprar», avanza. «Si la tienda abre a las diez, estoy en la puerta a menos cinco; así he evitado colas salvo ya al final de la mañana, cuando he tenido que esperar unos diez minutos para la última compra», puntualiza.

Ese gusto por esperar al último día es el que admite Daniel, que viene desde Firgas en busca de detalles para su madre, tía y hermano recorriendo las distintas ferias de artesanía de la ciudad. «Es ya una tradición que tengo, me gusta encontrar un regalo que sea hecho a mano y aquí en la isla», describe.

La lotería de los ‘rascaos’

Entre el bullicio de Mesa y López, uno de los protagonistas silenciosos de la jornada de compras, pero que también tiene su importancia el día 6, es el sorteo del Niño, conocido popularmente como la lotería de los ‘rascaos’. En Mesa y López, dos son los vendedores que llevan más de 40 años con sus puestos en la calle. Por un lado está Antonio, que reconoce que este año está siendo «más flojo» que el pasado aunque «siempre se vende». Y por otro, Marcos, que se turna junto a su hermano para sustituir a su madre, que venía de Telde para expender los números de los sorteos de Navidad y del Niño pero a la que ya la delicada salud la mantiene en casa.

La misma sensación de estar ante un año «más flojo» la describen en los puestos de artesanía calle arriba. Uno de los joyeros, con más de diez años asistiendo a esta feria, reconoce que las ventas no están siendo tan buenas como otras veces. Aún así, confía en que las compras para el último día ayuden a mejorar los números.

La escena de escasas colas de la mañana cambia con el paso de las horas. La espera en la juguetería ya marca dos dígitos de diferencia entre el número que aparece en la pantalla y el que recibe con desgana el que lo imprime en papel. En la calle, algún conductor desesperado hace sonar la pita con la esperanza de hacer desvanecer el atasco por arte de magia. Las bolsas en las que sobresalen los rollos de papel de regalo marcan que la noche de las ilusiones ya está al caer.