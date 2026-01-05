Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, recorrido y todas las novedades

El 5 de enero no es un día cualquiera en Las Palmas de Gran Canaria. Es la fecha en la que la ciudad se transforma, en la que las calles se llenan de sonrisas infantiles, ojos brillantes y corazones latiendo con la emoción de lo que está por venir. Es la noche más mágica del año, cuando la ilusión se hace real y Sus Majestades los Reyes Magos desfilan entre aplausos, confeti y sueños por cumplir.

Este 2026, la capital grancanaria lo tiene todo listo para ofrecer una Cabalgata de Reyes inolvidable, con una programación repleta de novedades, más participación que nunca y un ambiente que promete emocionar tanto a los niños como a los que ya no lo son, pero siguen creyendo en la magia.

Desde la mañana, con la llegada de los Reyes a la Base Naval, hasta la madrugada, con conciertos en Triana y Santa Catalina, la ciudad vivirá una jornada única, pensada para disfrutar en familia y celebrar la esperanza, la tradición y la alegría de compartir.

Recepción real desde la mañana: bienvenida en la Base Naval

La jornada comenzará en la Base Naval, donde se espera que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a bordo de tres remolcadores a las 11:30 horas. Desde las 09:30 h se abrirán las puertas del recinto para dar paso a talleres infantiles como pintacaras y globoflexia, pensados para entretener a los más pequeños mientras aguardan la llegada de los Reyes.

Durante este acto simbólico, la alcaldesa Carolina Darias hará entrega a los Reyes de la Llave Mágica de la Ciudad, con la que podrán abrir esa noche todas las casas para dejar sus regalos. Una ceremonia llena de emoción que marca el inicio del día más esperado por los niños.

A partir de las 16:30 horas, Las Palmas vivirá su momento más esperado con la Gran Cabalgata, que este año contará con 18 carrozas y más de mil figurantes, consolidándose como la más multitudinaria de los últimos años. El desfile partirá del Castillo de La Luz y recorrerá las calles Juan Rejón, Albareda, parque Santa Catalina, Presidente Alvear, León y Castillo y calle Muelle Las Palmas, finalizando en el parque San Telmo.

Este recorrido abarcará buena parte de la ciudad, permitiendo que miles de familias puedan disfrutar del paso de Sus Majestades y de un cortejo lleno de color, música y fantasía.

Un espectáculo visual para todas las edades

El desfile promete sorprender tanto a pequeños como a adultos, con la participación de personajes del universo Disney, Toy Story, Minions o Harry Potter, además de princesas, acróbatas, bailarines y bandas musicales.

Uno de los grandes atractivos serán los muñecos hinchables gigantes, que formarán parte del desfile junto a los tradicionales centuriones romanos de la Casa de Galicia, encargados, como siempre, de abrir paso a las carrozas reales.

Además, la organización ha previsto un tramo silencioso, adaptado para personas sensibles al ruido, que estará ubicado entre los túneles de Julio Luengo y el Hospital Santa Catalina.

Para facilitar la movilidad en la zona de Triana, donde se espera una gran afluencia de público tanto por la cabalgata como por los conciertos, se ha previsto un cambio temporal en la circulación de la calle Perdomo, que quedará cerrada al tráfico entre las 08:00 y las 19:00 horas.

Este ajuste busca equilibrar la convivencia entre los residentes y quienes acudan a disfrutar de las actividades y realizar sus últimas compras de Reyes.

La magia no se detiene con el final del desfile. La Noche de Reyes se vivirá intensamente en varios puntos de la ciudad, especialmente en el entorno de Triana y en la Ciudad de la Navidad, ubicada en el Parque Santa Catalina.

Escenarios en Triana

Dos escenarios principales ofrecerán seis conciertos gratuitos:

Plaza de San Bernardo:

Maldita EGB (19:00 - 20:30 h)

Karma (20:45 - 22:15 h)

Los 600 (22:30 - 00:00 h)

Alameda de Colón:

The Hits (19:00 - 20:30 h)

Cremita de Coco (20:45 - 22:15 h)

Son de la Isla (22:30 - 00:00 h)

A las 20:00 horas, el grupo Non Trubada ofrecerá su Concierto de Reyes en el Parque San Telmo, un clásico que mezcla folclore canario con sonidos contemporáneos, ideal para cerrar la jornada con un toque emotivo y cultural.

Música y diversión en Santa Catalina

El escenario trasero del Parque Santa Catalina también se llenará de música con las actuaciones de:

Señor Natilla

Que Chimba

DJ Toni Bob

Tributo a Fito y Fitipaldis

Estas actuaciones comenzarán a las 19:30 h y se prolongarán hasta la medianoche, en un entorno familiar donde también se podrá disfrutar del mercado navideño y la feria de atracciones.