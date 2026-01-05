Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria: recorrido y cortes de calles

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas del calendario festivo: la víspera del Día de Reyes. Este lunes, 5 de enero, la ciudad acogerá la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos, la tradicional Cabalgata y la posterior Noche de Reyes, unos actos que congregan cada año a miles de personas, especialmente familias con niños y niñas.

Para garantizar que estas celebraciones se desarrollen con normalidad y en condiciones de seguridad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial que afecta al tráfico, al transporte público, a la seguridad ciudadana y a la limpieza urbana. El plan contempla numerosos cortes de calles, refuerzos de personal municipal y una reorganización de la movilidad en diferentes barrios de la capital.

Desde el Consistorio se insiste en la recomendación de utilizar el transporte público y planificar con antelación los desplazamientos, ya que las restricciones a la circulación comenzarán desde primeras horas de la mañana y se prolongarán hasta la madrugada del día 6 de enero en algunas zonas.

A continuación, se detallan los principales detalles del operativo previsto para esta jornada festiva.

Un dispositivo coordinado para una jornada multitudinaria

El plan municipal ha sido elaborado por el área de Seguridad, Convivencia y Cultura, en coordinación con otros servicios del Ayuntamiento. En el operativo participarán efectivos de la Policía Local, Agentes de Movilidad, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, así como la Policía Canaria y la Policía Nacional. A estos recursos se suman medios de la Sociedad de Promoción de la Ciudad y otros servicios municipales.

El objetivo principal es garantizar la seguridad, facilitar el desarrollo de los actos y minimizar las molestias a la ciudadanía en un día marcado por una gran afluencia de público y una intensa actividad en la vía pública.

Llegada de los Reyes Magos a la Base Naval

La jornada comenzará con uno de los momentos más simbólicos para los más pequeños: la llegada de los Reyes Magos a la Base Naval, prevista a las 11:30 horas del 5 de enero.

Cortes de tráfico por la mañana

Con motivo de este acto, se establecerán restricciones a la circulación entre las 09:00 y las 14:30 horas en varios puntos estratégicos de la ciudad:

Cierre del enlace de Alcaravaneras desde la Avenida Marítima en sentido norte.

desde la Avenida Marítima en sentido norte. Calle Néstor de la Torre , en el tramo comprendido entre Presidente Alvear y León y Castillo.

, en el tramo comprendido entre Presidente Alvear y León y Castillo. Calle León y Castillo, desde Néstor de la Torre hasta la Avenida Mesa y López.

Estas medidas buscan facilitar el acceso peatonal y garantizar la seguridad durante la llegada de Sus Majestades, un acto que suele congregar a numerosas familias en el entorno portuario.

La Cabalgata de Reyes: recorrido y horarios

La Gran Cabalgata de Reyes recorrerá la ciudad por la tarde y contará este año con 18 carrozas, que desfilarán desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo.

Inicio y recorrido del desfile

La salida está prevista a las 16:30 horas, y el itinerario discurrirá por las siguientes vías principales:

Castillo de La Luz

Juan Rejón

Albareda

Presidente Alvear

León y Castillo

Bravo Murillo

Muelle Las Palmas

Parque de San Telmo

Como es habitual, el desfile avanzará de forma progresiva y los cortes de tráfico se irán levantando a medida que pase la comitiva por cada punto del recorrido.

Primeros cortes para la organización de la Cabalgata

Las restricciones no comenzarán únicamente por la tarde. Desde las 09:00 horas, se cerrarán al tráfico algunas calles para permitir el montaje y la organización del desfile:

Calle Sao Paulo .

. Calle Doctor Juan Domínguez Pérez, en sentido descendente.

Estas actuaciones previas son necesarias para el correcto desarrollo de la Cabalgata y para la ubicación de las carrozas y equipos técnicos.

Reordenación del tráfico en el sector Puerto

A partir de las 14:00 horas, se iniciarán los cortes en el recorrido oficial y la reordenación del tráfico en el sector Puerto, afectando a numerosas calles:

Cambaluz.

Doctor Antonio Jorge Aguiar, en sentido norte.

Vial paralelo al estacionamiento entre Atindana y la plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso desde La Naval).

Juan Rejón.

Benecharo, entre La Naval y Juan Rejón.

Pérez Muñoz, entre Rosarito y Juan Rejón.

Mahón, entre La Naval y Juan Rejón.

Subterráneo de acceso a Pérez Muñoz desde la Avenida Marítima.

Estas restricciones se mantendrán hasta que finalice el paso del desfile por la zona.

Cortes en la zona de Albareda y entorno de Mesa y López

A partir de las 15:30 horas, los cortes se ampliarán al entorno de Albareda y Mesa y López, dos áreas con alta densidad comercial y residencial.

Calles afectadas en Albareda

Gran Canaria, en sentido Eduardo Benot – Albareda.

Gomera.

Sagasta.

Salvador Cuyás.

Hierro.

Padre Cueto.

Alfredo L. Jones.

Nicolás Estévanez.

Restricciones en Mesa y López

José Franchy Roca, entre General Vives y León y Castillo.

Marino.

Isla de Cuba, entre General Vives y Presidente Alvear.

Cirilo Moreno, entre General Vives y León y Castillo.

Montevideo, entre León y Castillo y Presidente Alvear.

Ruiz de Alda, entre General Vives y Presidente Alvear.

Juan Manuel Durán, entre León y Castillo y Presidente Alvear.

Avenida José Mesa y López, entre General Vives y Presidente Alvear.

Cortes y desvíos en Alcaravaneras y el túnel de Julio Luengo

El paso de la Cabalgata también implicará restricciones importantes en Alcaravaneras:

Néstor de la Torre, entre Luis Antúnez y León y Castillo.

Pi y Margall, entre Luis Antúnez y León y Castillo.

Alfredo Calderón, entre Luis Antúnez y León y Castillo.

Incorporación al túnel de Julio Luengo desde la Avenida Marítima en sentido sur.

Además, alrededor de las 16:30 horas, se establecerán desvíos en los accesos al túnel de Julio Luengo desde:

La autovía del Norte (GC-2).

La GC-23.

La rotonda del Hospital Doctor Negrín.

La reapertura del túnel está prevista en torno a las 21:30 horas, una vez finalizado el paso del desfile y de los servicios municipales que cierran la comitiva.

Restricciones en Ciudad Jardín, Arenales y Venegas

Ciudad Jardín

En este sector se cortarán al tráfico, entre otras, las siguientes calles:

Doctor José Ponce Arias.

Maestro Valle.

Federico de León.

Núñez de Arce.

José Miranda Guerra.

Beethoven.

Paseo Giner de los Ríos.

Luis Doreste Silva (incorporación a León y Castillo).

Francisco González Díaz.

Paseo Madrid.

Arenales

En torno a las 17:00 horas, se cerrarán:

Paseo Cayetano de Lugo.

Castrillo.

Carvajal.

Pamochamoso.

Aguadulce.

Plaza de La Feria, en varios sentidos.

También se regulará el tráfico en la avenida Juan XXIII, tanto en sentido subida como bajada.

Venegas

A partir de las 17:30 horas, se cortarán:

Obispo Rabadán.

Murga.

Cebrián.

Colmenares.

Bravo Murillo.

Muelle Las Palmas.

El Ayuntamiento prevé que todo el recorrido quede completamente abierto sobre las 22:00 horas.

Noche de Reyes en Triana

Tras la Cabalgata, la actividad se trasladará al entorno de Triana, donde se celebra la tradicional Noche de Reyes, con una gran concentración de personas.

Cortes de tráfico nocturnos

Entre las 17:00 horas del 5 de enero y las 05:00 horas del 6 de enero, se cerrarán al tráfico, entre otras, las siguientes vías:

Calle Triana.

Buenos Aires.

San Nicolás.

General Bravo.

Enmedio.

Terrero.

Muro.

Francisco Jareño.

Lentini.

Eduardo.

En la zona de San Bernardo, los cortes comenzarán antes, desde las 08:00 horas, para el montaje de un escenario. Durante parte del día se modificará el sentido de la calle Perdomo y se mantendrá operativo el aparcamiento de San Bernardo con un sistema especial de accesos.

Refuerzo de seguridad y emergencias

La Noche de Reyes contará con un Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordinarán las actuaciones de:

Policía Local.

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS – Bomberos).

Protección Civil.

Servicios sanitarios y ambulancias.

Este dispositivo permitirá una respuesta rápida ante cualquier incidencia y refuerza la seguridad en uno de los momentos de mayor afluencia del año.

Plan especial de limpieza urbana

El área municipal de Limpieza ha previsto un operativo específico dividido en dos fases, con un importante despliegue de personal y maquinaria.

Limpieza durante la Cabalgata

Desde las 15:30 horas, 84 trabajadores y 24 vehículos se encargarán de limpiar todo el recorrido del desfile, actuando justo detrás de la comitiva. A partir de las 23:00 horas, se realizará un repaso general de las calles por las que hayan pasado los Reyes Magos.

Limpieza en Triana y zonas comerciales

Desde las 19:00 horas, otros 106 empleados y 34 vehículos trabajarán en el entorno de Triana, entre Bravo Murillo, el barranco de Guiniguada, la Avenida Primero de Mayo y la Avenida Marítima.

El plan incluye labores preventivas, barrido manual, vaciado de papeleras y actuaciones en zonas de gran afluencia como la Calle Mayor de Triana, el Parque de San Telmo o la Alameda de Colón. El operativo se prolongará hasta la tarde del 6 de enero e incluirá áreas comerciales como Mesa y López, Siete Palmas y varios centros comerciales de la ciudad.

Refuerzo del transporte público con Guaguas Municipales

Para facilitar los desplazamientos, Guaguas Municipales pondrá en marcha un dispositivo especial, en coordinación con el área de Movilidad del Ayuntamiento.

Habrá refuerzos en líneas clave, paradas provisionales en zonas como Mesa y López, el Intercambiador de Santa Catalina o la calle Galicia, y modificaciones de recorridos para adaptarse a los cortes de tráfico.

Durante la Noche de Reyes, se reforzarán especialmente las líneas Luna, con frecuencias aproximadas de 20 minutos, y la línea 17, garantizando el transporte hasta la madrugada.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de planificar los desplazamientos, acudir con antelación a los actos y priorizar el uso del transporte público. Estas medidas permitirán disfrutar de una jornada festiva que forma parte de la tradición y la identidad de la ciudad, minimizando las incidencias y garantizando la seguridad de todos los asistentes.