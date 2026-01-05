La feria de Navidad del Parque Santa Catalina abre el día de Reyes y amplía fechas

La agenda de ocio en Las Palmas de Gran Canaria suma un último impulso para cerrar las Navidades. La feria Naviland, ubicada en el emblemático Parque Santa Catalina, ha actualizado su calendario oficial de 2026 confirmando que no cerrará sus puertas con la llegada de los Reyes Magos. El recinto no solo operará con normalidad el próximo martes 6 de enero, sino que extenderá su estancia en la capital grancanaria hasta el domingo 11 de enero.

Esta ampliación del calendario permite a residentes y visitantes disfrutar de las atracciones durante una semana extra, coincidiendo con el tramo final de las vacaciones escolares.

Horarios oficiales de Naviland: Fin de semana y Reyes

Para facilitar la planificación de las familias en el Parque Santa Catalina, la organización ha detallado los horarios de apertura y cierre para este fin de semana clave:

Viernes, 2 de enero (hoy): Apertura a las 16:30 h con cierre a las 23:00 h.

Sábado, 3 de enero: Jornada intensiva desde las 11:00 h hasta las 23:00 h.

Domingo, 4 de enero: Apertura a las 11:00 h y cierre a las 21:30 h.

Día de Reyes (6 de enero): Apertura especial confirmada para disfrutar tras los regalos.

Última semana (7 al 11 de enero): De lunes a jueves el horario será de 16:30 h a 21:30 h.

El Parque Santa Catalina, epicentro del ocio familiar

Naviland se ha convertido este año en el punto neurálgico del entretenimiento en la ciudad, integrándose en la oferta cultural junto al entorno de la Plaza de Canarias. Con la extensión de su apertura hasta el 11 de enero, el Ayuntamiento y los promotores de la feria buscan ofrecer una alternativa de ocio seguro y accesible antes de que el Parque comience los preparativos para las próximas fiestas del calendario.

Para quienes busquen un plan de última hora en la ciudad, la feria se mantiene como la opción principal para despedir la Navidad en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria.