Las Palmas de Gran Canaria cierra 2025 con récord de empleo y menos paro

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de diciembre y el conjunto de 2025 con una recuperación de 2.374 puestos de trabajo respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una reducción del desempleo del 7,6% en términos interanuales. En comparación con noviembre, el paro descendió en 188 personas, un 0,6% menos.

Según los datos difundidos este lunes, el comportamiento del mercado laboral en la capital grancanaria mantiene una evolución positiva al cierre del ejercicio. El concejal de Empleo, Movilidad y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, señaló que las cifras de diciembre confirman una reducción sostenida del desempleo y una mayor estabilidad del empleo a lo largo del año.

Evolución por edades

El mayor avance del empleo se registró entre las personas menores de 25 años, con un incremento del 14,4% respecto a diciembre de 2024 y del 6,9% en relación con noviembre. En el grupo de 25 a 44 años, el empleo aumentó un 9,5% interanual, sin variación mensual, mientras que entre los mayores de 45 años el paro descendió un 6,1% en términos interanuales y un 0,4% intermensual.

Nivel formativo

Por nivel educativo, el empleo creció con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria, con una subida del 9,3% interanual y del 0,7% mensual. Entre quienes cuentan con estudios universitarios, el incremento fue del 5,4% respecto al mismo mes del año anterior. También mejoraron los datos entre las personas con educación primaria, con un aumento del 7,3% interanual y del 1,9% intermensual, y entre quienes tienen formación profesional, con una subida del 1% interanual.

Diferencias por sexo

El crecimiento interanual del empleo estuvo liderado por los hombres, con un aumento del 8,2%, mientras que entre las mujeres el empleo creció un 7,2%. En la comparación mensual, la tendencia se invirtió: el empleo femenino aumentó un 1,2%, mientras que entre los hombres no se registraron variaciones.

Sectores económicos

Por sectores, la agricultura, la construcción y el comercio concentraron el mayor crecimiento del empleo en diciembre. En la agricultura, los puestos de trabajo aumentaron un 16,67% interanual y un 2,27% respecto a noviembre. En la construcción, el empleo creció un 10,87% en términos interanuales, y en el comercio un 7,70% interanual y un 2,23% intermensual.

La industria registró una subida del empleo del 7,11% respecto a diciembre de 2024. El conjunto del resto de servicios aumentó un 6,40% interanual, mientras que la hostelería cerró el mes con un crecimiento del 4,13% interanual y del 0,65% mensual.

Contratación

En cuanto a la contratación, en diciembre se firmaron en Las Palmas de Gran Canaria un total de 11.993 contratos, un 3,49% más que en el mismo mes de 2024. De ellos, el 35,10% fueron indefinidos, con un incremento interanual del 0,57%. Los contratos temporales representaron el 64,77% del total y crecieron un 5,33% respecto al año anterior.