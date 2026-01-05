Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bombardeo en VenezuelaAccidente mortal en Gran CanariaTiempo Víspera Reyes CanariasHorario Cabalgata de ReyesReducción de plagasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Las Palmas de Gran Canaria cierra 2025 con récord de empleo y menos paro

El desempleo baja un 0,6% en diciembre respecto al mes anterior y consolida la tendencia descendente del año

Dos operarios realizan labores de renovación del saneamiento en la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria.

Dos operarios realizan labores de renovación del saneamiento en la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de diciembre y el conjunto de 2025 con una recuperación de 2.374 puestos de trabajo respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una reducción del desempleo del 7,6% en términos interanuales. En comparación con noviembre, el paro descendió en 188 personas, un 0,6% menos.

Según los datos difundidos este lunes, el comportamiento del mercado laboral en la capital grancanaria mantiene una evolución positiva al cierre del ejercicio. El concejal de Empleo, Movilidad y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, señaló que las cifras de diciembre confirman una reducción sostenida del desempleo y una mayor estabilidad del empleo a lo largo del año.

Evolución por edades

El mayor avance del empleo se registró entre las personas menores de 25 años, con un incremento del 14,4% respecto a diciembre de 2024 y del 6,9% en relación con noviembre. En el grupo de 25 a 44 años, el empleo aumentó un 9,5% interanual, sin variación mensual, mientras que entre los mayores de 45 años el paro descendió un 6,1% en términos interanuales y un 0,4% intermensual.

Nivel formativo

Por nivel educativo, el empleo creció con mayor intensidad entre las personas con educación secundaria, con una subida del 9,3% interanual y del 0,7% mensual. Entre quienes cuentan con estudios universitarios, el incremento fue del 5,4% respecto al mismo mes del año anterior. También mejoraron los datos entre las personas con educación primaria, con un aumento del 7,3% interanual y del 1,9% intermensual, y entre quienes tienen formación profesional, con una subida del 1% interanual.

Diferencias por sexo

El crecimiento interanual del empleo estuvo liderado por los hombres, con un aumento del 8,2%, mientras que entre las mujeres el empleo creció un 7,2%. En la comparación mensual, la tendencia se invirtió: el empleo femenino aumentó un 1,2%, mientras que entre los hombres no se registraron variaciones.

Sectores económicos

Por sectores, la agricultura, la construcción y el comercio concentraron el mayor crecimiento del empleo en diciembre. En la agricultura, los puestos de trabajo aumentaron un 16,67% interanual y un 2,27% respecto a noviembre. En la construcción, el empleo creció un 10,87% en términos interanuales, y en el comercio un 7,70% interanual y un 2,23% intermensual.

La industria registró una subida del empleo del 7,11% respecto a diciembre de 2024. El conjunto del resto de servicios aumentó un 6,40% interanual, mientras que la hostelería cerró el mes con un crecimiento del 4,13% interanual y del 0,65% mensual.

Noticias relacionadas y más

Contratación

En cuanto a la contratación, en diciembre se firmaron en Las Palmas de Gran Canaria un total de 11.993 contratos, un 3,49% más que en el mismo mes de 2024. De ellos, el 35,10% fueron indefinidos, con un incremento interanual del 0,57%. Los contratos temporales representaron el 64,77% del total y crecieron un 5,33% respecto al año anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cierra 2025 con récord de empleo y menos paro

Las Palmas de Gran Canaria cierra 2025 con récord de empleo y menos paro

Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria: recorrido y cortes de calles

Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria: recorrido y cortes de calles

Los Reyes Magos llenan de ilusión el Centro Comercial Las Arenas

Los Reyes Magos llenan de ilusión el Centro Comercial Las Arenas

Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, recorrido y todas las novedades

La diáspora venezolana en Gran Canaria celebra la caída de Maduro: "No nos lo podíamos creer"

La feria de Navidad del Parque Santa Catalina abre el día de Reyes y amplía fechas

La feria de Navidad del Parque Santa Catalina abre el día de Reyes y amplía fechas

Más de 35.000 personas dejan su huella en la celebración de los 25 años de historia de Planeta Gran Canaria

Más de 35.000 personas dejan su huella en la celebración de los 25 años de historia de Planeta Gran Canaria
Tracking Pixel Contents