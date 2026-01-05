Un mar de paraguas para el paseo de Sus Majestades: Así ha sido la Cabalgata de Reyes Magos de Las Palmas de Gran Canaria

Paraguas, plásticos y chubasqueros se multiplicaron este lunes a lo largo y ancho de Juan Rejón, Albareda y León y Castillo para sobrellevar la espera de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los últimos coletazos de la borrasca Francis se dejaron notar coincidiendo con la llegada de Sus Majetades de Oriente a Las Palmas de Gran Canaria. La tradicional Cabalgata de Reyes Magos hizo su recorrido habitual con un una lluvia molesta por momentos que no fue excusa para los miles de niños y niñas que esperaban el paso de la comitiva.

La espera comenzó a hacerse larga y, cuando un mar de paraguas ya cubría la calle León y Castillo a la altura del hotel Santa Catalina y el Metropole, las sirenas de la comitiva comenzaron a escucharse a lo lejos. De pronto, dejó de llover y la banda de Agaete hizo acto de presencia con el hola Don Pepito, hola Don José; sin duda, la mejor de las opciones para levantar los ánimos tras varias horas de esperas en algunos casos.

Mickey y Minnie Mouse

Unas 60.000 personas acompañaron una comitiva que, tras la banda de Agaete, abrió con una plataforma en la que viajaban Mickey y Minnie Mouse, acompañados de algunos de los príncipes y princesas Disney más reconocibles. Como novedad de este año, las carrozas fueron acompañadas de hinchables de distintos tamaños que destacaban en el horizonte. Dumbo fue de los primeros en despuntar, aunque quedaba por delante un mar de ilusiones.

«¡Qué bonito!», exclamaban entre el público al ver pasar a los acróbatas, seguidos del resto de carrozas. Minions, por allí; y abejas por allá con Encanto y la voz de Carlos Vives. La familia Dino se hizo notar en mitad de la granja que montó Hiperdino en su carroza.

Melchor, Gaspar y Baltasar

Entre medias, hicieron acto de presencia los hinchables que más llamaron la atención. Especialmente el perro de Toy Story, con el que iban jugando a acercarlo y alejarlo del público, causando caras de asombro y de incredulidad entre los más pequeños. También entre los mayores que exclamaban «¡Qué guapo!» al ver su llegada.

Y de Disney a Disney, tiro por que me toca. Los personajes de la película Coco y un mar de mexicanos dieron el toque de color para cerrar la comitiva con Harry Potter, su amigo Ron Weasley y el profesor Dumbledore. Y justo después, lo más esperado. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron acto de presencia en sus alfombras mágicas, con los pajes y favoritas recogiendo las cartas de todos los niños y niñas.