Esta es la nueva convocatoria de empleo público de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para siete plazas de Auxiliar Administrativo/a, pertenecientes a la escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición en turno libre.

Las bases contemplan, además, la creación de una lista de reserva que podrá ser compartida con las administraciones públicas con las que el Ayuntamiento mantenga convenio de colaboración.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que la oferta supone una "nueva oportunidad de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y permite seguir reforzando la plantilla municipal para mejorar la calidad de los servicios”.

Temario

Las 25 áreas que conforman el temario van desde la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, legislación básica de régimen local, el Estatuto Básico del Empleado Público, normativa en materia de transparencia y protección de datos, igualdad, prevención de riesgos laborales y las funciones propias del puesto.

La fase de oposición constará de dos ejercicios eliminatorios. El primero, de un cuestionario tipo test de 50 preguntas, con cinco de reserva. El segundo, una prueba práctica vinculada a un supuesto relacionado con el temario y las funciones del puesto, a resolver con un tipo test de 20 preguntas, con cinco de reserva.

Requisitos

Para participar en el proceso selectivo será necesario contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE. La inscripción deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal.