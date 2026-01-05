Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria y son recibidos por miles de personas, la mayoría niños, que quieren entregarles en mano sus cartas con sus deseos. A bordo de tres remolcadores que expulsaban agua a los lados, se acercaron al cantil del muelle donde le esperaban la alcaldesa, Carolina Darias, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez.

La emoción hizo que los pequeños aguantaran el chaparrón que acompañó la llegada de los barcos a la Base Naval, cantando y coreando los nombres de Sus Majestades de Oriente.

Motos de cross, muñecas, nanocrea y hasta una casa. Estas son algunas de las cosas que piden este año a los Reyes Magos.

Habrá ampliación.