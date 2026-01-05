Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas, y Josué Íñiguez, concejal de Cultura, recibieron a Sus Majestades de Oriente, que llegaron en remolcadores a la capital grancanaria

Llegada de los Reyes Magos a la Base Naval del Puerto de Las Palmas

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria y son recibidos por miles de personas, la mayoría niños, que quieren entregarles en mano sus cartas con sus deseos. A bordo de tres remolcadores que expulsaban agua a los lados, se acercaron al cantil del muelle donde le esperaban la alcaldesa, Carolina Darias, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez.

La emoción hizo que los pequeños aguantaran el chaparrón que acompañó la llegada de los barcos a la Base Naval, cantando y coreando los nombres de Sus Majestades de Oriente.

Motos de cross, muñecas, nanocrea y hasta una casa. Estas son algunas de las cosas que piden este año a los Reyes Magos.

Habrá ampliación.

Los Reyes Magos llegan a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cierra 2025 con récord de empleo y menos paro

Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria: recorrido y cortes de calles

Los Reyes Magos llenan de ilusión el Centro Comercial Las Arenas

La feria de Navidad del Parque Santa Catalina abre el día de Reyes y amplía fechas

Más de 35.000 personas dejan su huella en la celebración de los 25 años de historia de Planeta Gran Canaria

