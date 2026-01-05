Los Reyes Magos llenan de ilusión el Centro Comercial Las Arenas

El Centro Comercial Las Arenas dio el pasado viernes 2 de enero la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, en una jornada que estuvo marcada por la ilusión, la emoción y la participación de numerosas familias. Desde primera hora de la tarde, niños y niñas acudieron acompañados de padres y abuelos para vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad: la entrega de sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

El encuentro, celebrado en la planta baja del centro comercial, frente a Stradivarius, convirtió este espacio en un auténtico escenario de fantasía. Sonrisas, nervios, miradas de asombro y abrazos se sucedieron mientras los Reyes Magos escuchaban con atención los deseos de los más pequeños, creando recuerdos inolvidables para toda la familia. El ambiente festivo y la cuidada ambientación contribuyeron a reforzar la magia de una tradición que sigue emocionando generación tras generación.

Los Reyes Magos en Las Arenas / LP/DLP

La visita del día 2 fue solo el inicio de este evento tan especial, ya que Las Arenas continúa celebrando la llegada de los Reyes Magos durante los días sábado 3 y domingo 4 de enero. En ambas jornadas, Sus Majestades estarán recibiendo a los niños y niñas en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo una nueva oportunidad para quienes aún no han podido acercarse.

Desde el Centro Comercial Las Arenas destacan la gran acogida de esta iniciativa, pensada para fomentar el disfrute en familia y mantener viva la ilusión navideña hasta la víspera de la noche más mágica del año. Con actividades como esta, Las Arenas se consolida como un punto de encuentro para compartir experiencias únicas y celebrar las tradiciones que forman parte de la cultura popular. La invitación sigue abierta para todos aquellos que quieran despedir la Navidad rodeados de magia, ilusión y sonrisas infantiles. Consulta toda la programación en www.cclasarenas.com