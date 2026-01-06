¿Qué calles del franquismo han desaparecido de Las Palmas de Gran Canaria?

La primera corporación municipal democrática tras el franquismo en Las Palmas de Gran Canaria borró del mapa las principales calles ligadas a la dictadura. Una tarea, la de actualizar el callejero, que prosiguió en años sucesivos en los años 80 y que se ha prolongado hasta la actualidad. El Ayuntamiento votó los primeros cambios en el pleno de agosto de 1979, con Manuel Bermejo de alcalde por Unión del Pueblo Canario. La calle General Franco desterraba así al dictador de la ciudad y daba paso a la avenida Primero de Mayo, una reivindicación de los sindicatos.

En ese mismo pleno, la plaza de España en La Isleta pasaría a llamarse del Pueblo, en honor a la Casa del Pueblo volada al inicio de la Guerra Civil. La plaza de la Victoria asumió así el nombre de España. General Mola recuperó el nombre de Mendizábal, político liberal del siglo XIX que trajo la desamortización de la Iglesia y la nobleza al país.

Calle 15 de Noviembre

La calle 18 de Julio -en recuerdo del día del golpe de Estado- volvió a ser 15 de Noviembre, en recuerdo de los obreros asesinados por la Guardia Civil ese día de 1911, "el nombre lo ostentaba desde 1912 y se lo puso una Corporación conservadora y monárquica", según la crónica local de la época. General Primo de Rivera también recuperó el nombre del diputado republicano Franchy Roca.

En esa misma sesión se aprobaron nombres que no estaban realmente ligados a la dictadura. Caso de la calle León y Joven, en Vegueta, recuperó su nombre de los Balcones, "popular, antiguo y gráfico", según la crónica de este periódico en la época. La plaza de la Feria también recuperó su nombre histórico tras ser nombrada décadas atrás como del Ingeniero León y Castillo.

Del General Sanjurjo a Olof Palme

Del franquismo quedaron pendientes varias calles que han sido sustituidas posteriormente. El General Sanjurjo fue desterrado de Guanarteme en marzo de 1986, ya con Juan Rodríguez Doreste de alcalde, convirtiéndose en la calle Olof Palme. También llegaron los cambios a General Goded, hoy Dr. Juan José Mejías -en honor a uno de los fundadores de la clínica Santa Catalina-; General Orgaz dio paso a la folclórica Mary Sánchez; y José Antonio al Dr. José Ponce Arias.

Durante el mandato del historiador Sergio Millares como concejal (2015-2019) se aprobaron una serie de nuevos cambios en virtud de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Calvo Sotelo recuperó así el nombre que tenía en la II República: calle del Progreso. También se aprobaron los cambios de otras vías: Dr. García Castrillo, Juan Saraza Ortiz, Jesús Ferrer Jimeno, Mario César y la plaza García Escámez. Por el momento se ha encontrado alternativa para todas salvo la primera.

Los últimos cambios

La calle del falangista Juan Saraza Ortiz ha adoptado el nombre de la pintora Pilar de Lugo, mujer pionera en el arte en las Islas. Jesús Ferrer Jimeno será ahora Antonio Medina Vega, Demócrata (1914-1946), isletero que participó en la liberación de Francia de los nazis y posteriormente fusilado por el franquismo.

El falangista paramilitar Mario César acogerá el nombre de la artista figurinista María Araujo. Y, la plaza del que estuvieran al frente del Mando Económico de Canarias en los años 40 será rebautizada como Eugenio IV, Papa del siglo XV que emitió una bula contra la esclavitud de los indígenas canarios que fueran bautizados.