La huella del franquismo persiste en Las Palmas de Gran Canaria medio siglo después

Medio siglo después de la muerte del dictador, la huella del franquismo sigue presente en Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad mantiene en su callejero 32 vías con nombres vinculados con el bando golpista de la Guerra Civil y la dictadura posterior, según el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas de Canarias elaborado por expertos de diversa índole por el Gobierno de Canarias anterior. Este estudio desvela un listado de 72 vestigios -entre los que se incluye el escudo con el águila de la Base Naval-, aunque varios han sido revocados en el presente mandato.

Pese a que la ciudad retiró de su callejero los principales nombres ligados a la dictadura durante la transición, todavía quedan vestigios de la época. Algunos fuertemente vinculados con la represión de la Guerra Civil y del periodo posterior. Este es el caso del capitán de artillería Juan Fontán, quien participó en el bombardeo de Bata, en la Guinea Ecuatorial, durante la contienda; además, creó una milicia callejera en la capital grancanaria durante la República. La calle se encuentra en Schamann, en la barriada de casas bajas promovida por el Mando Económico de Canarias en los años 40.

Otros nombres vinculados con mandos de la dictadura

El callejero conserva otros nombres vinculados con mandos del ejército bajo la dictadura: Comandante Ramón Franco -hermano aviador del dictador participante en el primer vuelo que pisó lasIslas y del bombardeo de Barcelona durante la guerra-, García Morato, Plácido Álvarez Buylla, Domingo Padrón (Guarello) y Almirante Meléndez Bojart. Además de militares que murieron en la contienda en el bando sublevado: acuarelista Francisco Bonnín, Doctor Jiménez Neyra, Ruiz de Alda y Carmelo Bethencourt.

Vista general de la calle Juan Fontán, situada en Schamann en la antigua colonia franquista diseñada en los años 40. / ANDRES CRUZ / lprfotos

En el listado también figuran las calles Alférez Provisional y Sargento Provisional, cargos militares extintos y vigentes en el bando sublevado. Ambas se encuentran en La Feria. También aparecen en el catálogo los nombres de distintas batallas de la Guerra Civil. Cuando el historiador Sergio Millares fue concejal (2015-2019) el cambio de estas quedó descartado al ser batallas en las que murieron combatientes de ambos bandos.

Países que colaboraron el bando fascista

Hay otra serie de calles vinculadas con países que colaboraron con el bando fascista durante la guerra. En Las Alcaravaneras, Alemania e Italia -José Nakens y Karl Marx en la República, respectivamente- se cruzan en un dudoso honor por la ayuda que prestaron Hitler y Mussolini a Franco. Lo mismo ocurre con Portugal y Uruguay. También figuran en el listado las plazas de Argentina y Perón, en deferencia al a negativa del país sudamericano a imponer un bloqueo a la España franquista tras la contienda mundial.

En cuanto a otros vestigios, aparecen nombres de barriadas y urbanizaciones -como la de Fermín Sanz Orrio en La Isleta-. Esta mantiene una gran losa con el yugo y las flechas de la falange en su fachada. También hay placas -entre las que destaca la del edificio José Antonio, más conocido como Casa del Coño-, y el escudo franquista situado en la entrada de la Base Naval. El catálogo incluye el nombre de Prudencio Guzmán, jefe local de la falange que da nombre a un centro de salud de especialidades en Vegueta.

Vista de la entrada a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, con el escudo franquista. / Juan Carlos Castro / lprfotos

Honores y distinciones

El catálogo lista los honores y distinciones otorgados a personalidades ligadas a la dictadura distinguidos como hijos adoptivos o predilectos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le retiró al dictador tanto la Medalla deOro como los reconocimientos de Hijo Adoptivo y de Alcalde Honororio en el pleno de septiembre de 2024.

En esa misma sesión plenaria aprobaron los cambios en las calles Juan Saraza Ortiz, Jesús Ferrer Jimeno, Mario César y la plaza García Escámez. Estas han sido sustituidas, respectivamente, por la pintora Pilar de Lugo, la figurinista María Araujo, el antifascista Antonio Medina Vega y el Papa Eugenio IV (1383-1447), contrario de la esclavitud de los indígenas canarios si estos eran bautizados.