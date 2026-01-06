Las Palmas de Gran Canaria limpia 7 toneladas y media de basura tras una noche de Reyes sin incidencias

El dispositivo especial del Servicio Municipal de Limpieza, activado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la víspera del Día de Reyes, ha registrado un balance de 7.400 kilos de residuos retirados y 489.000 litros de agua empleados, lo que supone 1.800 kilos de residuos más y un incremento de 181.000 litros de agua con respecto a 2025.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Limpieza, a cargo del edil Héctor Alemán, desplegó desde la tarde del 5 de enero un dispositivo especial con el objetivo de sanear las calles de la ciudad en el menor tiempo posible tras la celebración de la Cabalgata de Reyes y de la tradicional Noche de Reyes.

El operativo ha contado con 190 trabajadores y trabajadoras y 58 vehículos, desplegados en dos fases de actuación, con prioridad en la zona de Triana y, posteriormente, en Vegueta, Mesa y López, la zona Puerto, Siete Palmas, las principales áreas comerciales y todo el recorrido de la Cabalgata de Reyes, incluyendo además un dispositivo adicional de limpieza manual y mecanizado en todos los viales adyacentes al recorrido.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, señaló que "el dispositivo especial ha permitido actuar de manera preventiva y eficaz en las zonas de mayor concentración ciudadana, devolviendo la normalidad a las calles en pocas horas". Alemán añadió que "estos resultados son fruto de la planificación y del esfuerzo del personal municipal, así como de una ciudadanía cada vez más concienciada con el cuidado del espacio público".

Durante el resto de la jornada del 6 de enero, el dispositivo especial de Limpieza se mantendrá operativo con labores de repaso en aquellas zonas que registraron una mayor afluencia de público.

Normalidad durante la víspera de Reyes

La víspera del Día de Reyes se desarrolló con normalidad en materia de seguridad, sin que se produjeran incidencias de consideración ni actuaciones relevantes por parte de los servicios municipales.

El concejal del área de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, destacó que "el 5 de enero es una de las jornadas más importantes para la ciudad, marcada por la llegada de los Reyes Magos, la celebración de la Gran Cabalgata y la tradicional Noche de Reyes en Triana". Íñiguez señaló que, desde el punto de vista de la seguridad y las emergencias, "y a pesar de la lluvia, todos los actos se desarrollaron con una gran afluencia de público y sin incidencias reseñables", y subrayó "el civismo y el buen comportamiento de la ciudadanía en una noche tan especial".

Según la información recabada desde el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (CEMELPA), la Noche de Reyes se saldó sin hechos reseñables en el conjunto de la ciudad.

Con motivo de la campaña navideña, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene activo un dispositivo especial de Seguridad, Movilidad y Limpieza que se inició a comienzos de diciembre y que seguirá operativo durante el periodo de rebajas. Este operativo se refuerza en fechas clave como la víspera de Reyes, con el objetivo de atender el incremento de la actividad comercial, el ocio y la celebración de eventos multitudinarios, garantizando el normal desarrollo de las actividades propias de estas fechas.