Los regalos que más esperan los niños y niñas de Las Palmas de Gran Canaria

Los niños de Las Palmas de Gran Canaria aprovecharon la Cabalgata para entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, con peticiones clásicas como bebés, muñecas y equipación deportiva

Cabalgata de Reyes Magos de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Cabalgata de Reyes Magos de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Cabalgata de Reyes Magos / José Carlos Guerra

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

La Cabalgata de Sus Majestades de Oriente volvió a llenar de ilusión las calles de Las Palmas de Gran Canaria este lunes. Miles de niños y niñas se acercaron lo más cerca posible a Melchor, Gaspar y Baltasar para poder entregarles sus cartas. Y es que recibir un regalo de Reyes Magos es una de las mayores ilusiones de los más pequeños y también de numerosos mayores. Bebés, legos o equipación de fútbol (para ellos y ellas) siguen siendo clásicos.

Cabalgata de Reyes Magos 2026.

Valentina e Isabella con su familia. / José Carlos Guerra

Bebés y la muñeca que nunca falla cada año

La pequeña Valentina, a sus cuatro años, lo tiene claro. Le ha pedido a los Reyes Magos una pizarra, un bebé grande, recita mientras se come un chupachups de chicle que le deja la lengua de un azul verdoso intenso. «¡Ah! Y una bicicleta», le chiva su madre desde el asiento improvisado que esta familia de Telde se buscó en León y Castillo. Su amiga Isabella, de seis años, también pidió un bebé, «que pesa como uno de verdad», y una Barbie, «la que quieran traerme»; y es que esta muñeca sigue reinando.

cabalgata de Reyes Magos | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra

Abel y Mireya junto a sus familias. / José Carlos Guerra / LPR

Dos fans de ‘Stranger Things’ de nueve años

Abel y Mireya van a la misma clase del colegio José Tejera Santana, en Jinámar, pero si algo tienen en común es su pasión por la serie de Netflix Stranger Things. Él le ha pedido a los Reyes Magos un viaje para ver a los actores de la serie y ella un disfraz de la serie. Eso sí, no todo es ficción. La pequeña tiene alma de artista y, como asegura su padre, va camino de ello: a Sus Majestades le ha pedido una guitarra y un piano, «me gusta mucho la música». Abel, en cambio, prefiere pedir que su madre «se le arregle la mano».

César, Néstor y Bianca esperan a los Reyes Magos.

César, Néstor y Bianca esperan a los Reyes Magos. / José Carlos Guerra

Érase una bici, un picnici y unas muñeca de La Sirenita

César tiene ocho años y es un intrépido. Ha pedido a los Reyes Magos una bici «para aprender» y también un skate; bueno y un ordenador. Su hermano pequeño, Néstor, quiere un tamagochi y un muñeco del Joker con Enigma, «juntos, son grandes»; también pide un picnic «de juguete», matiza, con su bolsa, su mantel, agua, zumo y hasta sandia. Su prima Bianca, que acaba de cumplir cuatro años y todavía no lo ha aprendido, quiere un bebé y unas muñecas de Anna, la princesa de Frozen y Ariel, La Sirenita.

cabalgata de Reyes Magos | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra

Julia y Nora a lo Anna y Elsa de Frozen. / José Carlos Guerra / LPR

Anna y Elsa esperan a los Reyes en León y Castillo

Las pequeñas Julia y Nora, de seis años, son tímidas, aunque este lunes no dudaron a la hora de ir a la cabalgata de Reyes Magos disfrazadas de Anna y Elsa, princesas de la película Frozen. La primera quiere un dron, «sí, eso fue lo primero que pidió», repite su madre, y un ken. Su amiga, en cambio, se decanta por un peluche de unicornio, un libro de K-Pop y una casita de muñecas. La madre, en cambio, se decanta más pedirle a Sus Majestades «40 días de vacaciones en Cuba para poder descansar».

Laia y Alyson, conjuntadas para ver a los Reyes Magos.

Laia y Alyson, conjuntadas para ver a los Reyes Magos. / José Carlos Guerra

Unas botas de fútbol y un carrito gemelar para su bebé

Desde La Feria, Alyson y Laia fueron con sus madres a la cabalgata conjuntadas con chaqueta y pantalón vaquero. La primera, la más pequeña de las dos, de ocho años, pidió un bebé, un carrito gemelar, una agenda con código, «y maquillaje y un perfume», completa su madre, quien no dudó a la hora de reclamarle a los Reyes Magos «un novio que me quiera, me invite a cenar y que no sea tóxico». La segunda, de 11 años, pidió unas botas de fútbol, ropa, un perfume y peluches de animales.

Cabalgata de Reyes Magos

Valentina, Mateo, Karen y Aitor, coronados en la cabalgata. / José Carlos Guerra / LPR

Fútbol, baile, robots y un regalo para su mascota

Desde Jinámar y el Lomo los Frailes, los pequeños Mateo, Valentina, Aitor y Karen se coronaron ayer antes de la llegada de Sus Majestades. Mateo (9 años), pidió unas botas de fútbol, el equipaje y un mando para la play. Valentina (8 años), un chándal y ropa de baile, «porque me encanta». Aitor (11 años), quiere un robot, unos legos de coches y un buggy «para ir a la playa». Su hermana Karen (13 años) se decantó por pedirle a los Reyes un reloj y juguetes... pero para jugar con su perra en casa y el parque.

