Qué supermercados abren el 6 de enero en Gran Canaria: guía completa para Reyes

El 6 de enero, Día de Reyes o Epifanía del Señor, es un festivo nacional en España y las normas de apertura comercial se ajustan en consecuencia. En todo el país, incluidos los municipios de Gran Canaria, los grandes supermercados suelen cerrar sus puertas o limitar horarios por ser jornada oficialmente no laborable. Sin embargo, no todos los establecimientos están obligados a cerrar: tiendas de proximidad, supermercados pequeños, SPAR locales y otros puntos 365 días al año ofrecen alternativas para quien necesite hacer la compra de último minuto el día de Reyes.

Festivo nacional y cierre de supermercados principales

En Gran Canaria, así como en el resto de España, los grandes supermercados no abren el 6 de enero de 2026 por tratarse de un día festivo oficial, con pocas excepciones.

Clientes pasan por la caja de un supermercado. / María Pisaca

Mercadona , la cadena de supermercados con más presencia en la isla, cerrará todas sus tiendas el 6 de enero de 2026 , incluyendo las ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria como Pintor Felo Monzón, Las Ramblas o La Minilla.

, la cadena de supermercados con más presencia en la isla, , incluyendo las ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria como Pintor Felo Monzón, Las Ramblas o La Minilla. HiperDino y SuperDino , presentes en numerosos barrios y zonas comerciales de la isla, también permanecerán cerrados durante todo el festivo . Cierran incluso supermercados como Miller, Agu­tina de Aragón, Triana o Guanarteme.

, presentes en numerosos barrios y zonas comerciales de la isla, . Cierran incluso supermercados como Miller, Agu­tina de Aragón, Triana o Guanarteme. El Corte Inglés y sus tiendas de alimentación, al igual que los centros comerciales más grandes de Gran Canaria, no abrirán el día de Reyes.

Este comportamiento de cierre coincide con la política general de las grandes cadenas de distribución en España: los supermercados más grandes, como Mercadona, Lidl, Aldi o Alcampo, no abren sus puertas en días festivos nacionales, incluido el 6 de enero de 2026.

Llegada de los Reyes Magos de Oriente a Gáldar / La Provincia

¿Abren algunas tiendas el 6 de enero?

Aunque los supermercados más grandes cierran por completo, sí existen excepciones menores que pueden ser relevantes para quien necesita comprar algo el día de Reyes:

En muchas ciudades españolas, las tiendas de barrio y pequeños supermercados de proximidad pueden abrir el día 6 de enero si así lo deciden sus propietarios. Estos suelen ser establecimientos menores a 300 m² o con licencias de apertura en festivos . La apertura no está garantizada y varía por local.

pueden abrir el día 6 de enero si así lo deciden sus propietarios. Estos suelen ser establecimientos menores a 300 m² o con . El 6 de enero es un día en el que las farmacias de guardia tienen turnos especiales. En Las Palmas de Gran Canaria se fijan varias farmacias que dan servicio incluso en festivo, aunque este listado es independiente de los supermercados.

Supermercado en Navidad / Shutterstock

¿Qué hacer si necesitas comprar alimentos el 6 de enero?

Incluso en días festivos nacionales, pequeños supermercados y tiendas de barrio con licencia para abrir domingos y festivos pueden estar operativos, aunque cada tienda decide su apertura:

Mini-markets y tiendas de alimentación chinos o locales (tiendas independientes pequeñas) – suelen abrir 365 días al año en muchas zonas turísticas y urbanas de la isla (ej. zonas de Las Palmas de Gran Canaria , Maspalomas , Puerto Rico o Playa del Inglés ) donde operan con licencia de proximidad.

(tiendas independientes pequeñas) – suelen en muchas zonas turísticas y urbanas de la isla (ej. zonas de , , o ) donde operan con licencia de proximidad. Pequeños supermercados SPAR o tiendas SPAR Express situados en núcleos residenciales o turísticos — algunas pueden tener permiso para abrir festivos , aunque no todas lo harán y su horario puede ser reducido (generalmente mañana hasta mediodía).

SPAR o tiendas SPAR Express situados en núcleos residenciales o turísticos — algunas pueden , aunque y su horario puede ser reducido (generalmente mañana hasta mediodía). Tiendas 24 h/tiendas de conveniencia integradas en zonas turísticas medianas — aunque no garantizado, algunas podrían abrir el 6 de enero con horarios reducidos según normativa local.

integradas en zonas turísticas medianas — aunque no garantizado, el 6 de enero con horarios reducidos según normativa local. Importante: estas tiendas no dependen de las grandes cadenas, por lo que no existe un listado oficial centralizado; su apertura se decide localmente y lo mejor es llamar o comprobar sus horarios en Google o directamente en el establecimiento.

Clientes en las cajas de un supermercado. / Andrés Cruz

Consejos para comprobar apertura real hoy

Dado que no existe una lista oficial pública específica para 6 de enero de 2026, aquí tienes formas rápidas de verificar si un establecimiento cercano realmente está abierto hoy:

Buscar “supermercados cerca de mí” en Google Maps y revisar si aparece “Abierto ahora” con horario festivo.

Llamar directamente al supermercado pequeño/SPAR/mini-market de tu zona en Gran Canaria.

Consultar las páginas oficiales de cadenas con buscadores de tiendas (Carrefour, SPAR, etc.) para el estado de apertura de cada local.

La alta probabilidad es que este martes 6 de enero de 2026 la mayoría de supermercados en Gran Canaria permanecerán cerrados por ser festivo nacional. Para evitar problemas, lo más recomendable es adelantar la compra o buscar tiendas de proximidad que sí puedan abrir, ya que las grandes cadenas de distribución no operan este día