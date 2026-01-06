Triana vive su 'gran noche' de Reyes entre conciertos, últimas compras y tapeo

Es una de las noches más ilusionantes del año, no solo para los pequeños de la casa, sino también para los adultos que tras acabar la Gran Cabalgata se dieron cita la noche de este lunes en los alrededores de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, para disfrutar de la tradicional Noche de Reyes, a pesar del frío y de la lluviosa jornada.

Música y mercadillos navideños aderezaron la mágica noche. Los conciertos, que comenzaron de forma simultánea a las 21:00 horas, se desarrollaron entre la calle San Bernardo, la Alameda de Colón y los alrededores de la plaza Stagno.

Un grupo de amigos, disfrazados de Reyes Magos, en la calle Mayor de Triana. / José Carlos Guerra

Entre los que apuraban la hora para hacerse de algún regalo más estaba María Ángeles, quien frente al puesto de Javier Cachiguango elegía una muñeca para su sobrina-nieta. «Es el ultimísimo regalo que compro para dárselo mañana», destacaba mientras esperaba a que Javier grabara el nombre de la pequeña en ella.

Una paseante compra una muñeca como regalo de última hora en un puesto de la plaza Stagno. / La Provincia

Un regalo personalizado que intentaba ser un atractivo más para que los juguetes tradicionales se mantengan en el gusto de los niños y niñas. «Aun así está siendo una noche con poca afluencia, la lluvia se ha dejado notar», lamentaba el tendero de la plaza Stagno.

Todo el mundo está contento, el copeo es tranquilo y no hay problemas nunca Isabela Ruiz — Asistente a la noche de Reyes

Sin embargo, el frío no fue impedimento para que los asiduos a esta noche disfrutaran de reencontrarse con sus amigos. Fue el caso de Isabela Ruiz. Junto a la barra exterior de La Panthère Noire resaltaba el buen ambiente que se vive en una cita como esta. «Todo el mundo está contento, el copeo es tranquilo y no hay problemas nunca».

Del otro lado de la barra, María Domeque atiende el servicio. «Me lo estoy pasando muy bien, este año lo disfruto desde este lado y no como clienta. Veo a todo el mundo feliz y eso es algo que se agradece en estos días. El frío es complicado, pero los canarios saben llevarlo bien con un vino y unas croquetas de jamón ibérico», añadía sonriente.

Entre la oferta gastronómica no faltaron los bocadillos, las porciones de pizza y las típicas salchipapas se comandaban a buen ritmo tras las barras, y en algunos casos, atendiendo a una ordenada fila de asistentes.

Un grupo de amigas disfruta la noche de Reyes en la Alameda de Colón. / La Provincia

El ambiente festivo continuaba en la Alameda de Colón. Accesos vallados para controlar el aforo y baños químicos en los alrededores para garantizar una noche segura. «Esta es la mejor noche del año, nosotras nos reunimos siempre este día para comer juntas y después salir por Triana», comentaba Eva, quien junto a su grupo de amigas disfrutaban del concierto que tenía lugar en esta zona de la ciudad. "Esta es el ambiente que nos gusta ver en Las Palmas de Gran Canaria, en el que se ve a una ciudad viva", añadía.

El grupo canario Non Trubada, durante su actuación en el parque San Telmo. / José Carlos Guerra

El escenario ubicado en esta plaza, junto con el de la calle San Bernardo, fueron de los que más afluencia recibieron, además del montado en el quiosco central del parque San Telmo, donde tuvo lugar la tradicional actuación del grupo canario Non Trubada.

Una fiesta que hizo que Triana volviera a disfrutar de su gran noche.