La Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes celebró su Función Principal en la ermita del barrio de Vegueta
El acto religioso tuvo lugar la noche del 6 de enero y estuvo presidido por el canónigo Aday González Cruz, con acompañamiento musical del Coro de Nuestra Señora del Rosario
La Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes celebró este martes 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, su Función Principal en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes, ubicada en la calle Reyes Católicos, en el barrio histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.
El acto, que comenzó a las 20:00 horas, estuvo presidido por el Muy Ilustre y Reverendo señor Aday González Cruz, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias y párroco de Santo Domingo de Guzmán, quien dirigió la celebración litúrgica ante la presencia de fieles y representantes del ámbito cofrade de la capital grancanaria.
Entre los asistentes se encontraba Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana, hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin, invitado expresamente por la Agrupación de Fieles en una jornada marcada por el recogimiento y la tradición religiosa.
La parte musical de la Función Principal corrió a cargo del Coro de Nuestra Señora del Rosario, que acompañó la liturgia con un repertorio acorde a la solemnidad del acto, contribuyendo a realzar el carácter espiritual de la celebración.
Con esta Función Principal, la Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes puso el broche final a los cultos celebrados en torno a su titular, reafirmando su presencia y arraigo en la vida religiosa del barrio de Vegueta y en el calendario litúrgico de la ciudad.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas