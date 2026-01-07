Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes celebró su Función Principal en la ermita del barrio de Vegueta

El acto religioso tuvo lugar la noche del 6 de enero y estuvo presidido por el canónigo Aday González Cruz, con acompañamiento musical del Coro de Nuestra Señora del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

La Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes celebró este martes 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, su Función Principal en la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes, ubicada en la calle Reyes Católicos, en el barrio histórico de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

El acto, que comenzó a las 20:00 horas, estuvo presidido por el Muy Ilustre y Reverendo señor Aday González Cruz, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias y párroco de Santo Domingo de Guzmán, quien dirigió la celebración litúrgica ante la presencia de fieles y representantes del ámbito cofrade de la capital grancanaria.

Entre los asistentes se encontraba Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana, hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin, invitado expresamente por la Agrupación de Fieles en una jornada marcada por el recogimiento y la tradición religiosa.

La parte musical de la Función Principal corrió a cargo del Coro de Nuestra Señora del Rosario, que acompañó la liturgia con un repertorio acorde a la solemnidad del acto, contribuyendo a realzar el carácter espiritual de la celebración.

Con esta Función Principal, la Agrupación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes puso el broche final a los cultos celebrados en torno a su titular, reafirmando su presencia y arraigo en la vida religiosa del barrio de Vegueta y en el calendario litúrgico de la ciudad.

