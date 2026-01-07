Coalición Canaria exige explicaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por los fallos en la iluminación navideña

Coalición Canaria (CC) ha reclamado explicaciones al gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria por «por los fallos reiterados en la iluminación navideña durante estas fiestas, con episodios de apagones y funcionamiento irregular en puntos emblemáticos y de alta afluencia como Vegueta o Las Canteras».

«No es aceptable que, después de anunciar una Navidad a lo grande, la ciudad haya tenido que convivir con noches enteras sin encendidos en zonas como la Plaza de Santa Ana, rotondas como Felo Monzón o la Plaza de La Puntilla, entre otros ejemplos», señaló el portavoz de CC en la capital grancanaria, David Suárez.

Incremento del gasto en iluminación navideña

Suárez recordó que el Consistorio ha comprometido para la Navidad de 2025 una inversión cercana a 1,5 millones de euros, resultado de distintas licitaciones y adjudicaciones vinculadas a iluminación ornamental y espectáculos lumínicos. Esta cifra supone un incremento aproximado del 33% respecto a 2024, cuando el gasto rondó los 960.000 euros.

El edil subrayó que, con estas cifras, «no se puede normalizar que se acumulen días con el alumbrado apagado o que el servicio funcione a trompicones». En este sentido, advirtió de que la situación afecta tanto a barrios como a zonas céntricas y turísticas, entre ellas La Puntilla y la Avenida de Las Canteras, donde el propio Ayuntamiento promocionó encendidos y espectáculos diarios.

Apagones en fechas señaladas

Como ejemplo, Suárez señaló que el Día de Reyes un tramo del paseo de Las Canteras, entre el Hotel Cristina y La Puntilla, permaneció sin iluminación, «ofreciendo una estampa lamentable en un día tan señalado».

Uno de los adornos navideños de la ciudad, apagado durante las fiestas. / La Provincia

El portavoz nacionalista advirtió de que la situación no se limita al alumbrado navideño. Según indicó, el paseo hacia El Confital, entre las calles Saucillo y Blas de Lezo, volvió a quedar a oscuras en varias ocasiones, incluidas fechas recientes. CC considera que este tipo de incidencias tiene consecuencias directas sobre la seguridad, al aumentar el riesgo de caídas y la sensación de inseguridad entre vecinos y visitantes.

Críticas en un año preelectoral

Por otro lado, David Suárez adelanta que el próximo alumbrado navideño —coincidiendo con las últimas fiestas antes de las elecciones municipales de 2027— la alcaldesa «no escatimará un solo euro de nuestros vecinos para desplegar el las luces y ornamentos» y confía en que «al menos no se produzcan apagones, pues parece no importarle a Darias que se adquiera algo con dinero público que luego no funciona».

«Esto lo demuestra el hecho de que ya se hayan publicado en la Plataforma de Contratación los pliegos para la contratación de la imagen, iluminación y sonido vinculados a los actos de la Navidad de 2026, por un importe de 820.000 euros, cuando estamos a falta de un año y los vecinos aún no han quitado el árbol de la Navidad de este año», ironiza el portavoz de CC en la capital grancanaria.

Cuestionamiento de la gestión municipal

Finalmente, Suárez puso en duda la estrategia del gobierno municipal en la gestión de servicios esenciales como Alumbrado o Parques y Jardines, y pidió una planificación y fiscalización adecuadas, y defiende que estos servicios deben gestionarse con contratos estables y previsión suficiente para evitar situaciones de deterioro continuado en la ciudad.

Finalmente, el portavoz nacionalista cuestionó la estrategia del gobierno municipal y pidió garantías de gestión a la alcaldesa: «Nos preguntamos si Darias pretende hacer con Alumbrado o Parques y Jardines lo mismo que con Limpieza. Llevar el servicio al límite para después declarar una emergencia que permita gastar millones en adjudicaciones directas. Un servicio esencial debe estar bien planificado, bien contratado y bien fiscalizado, como marca la ley».