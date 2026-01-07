Las Palmas de Gran Canaria incorpora 30 efectivos de limpieza y 30 vehículos como parte del contrato de emergencia

El contrato de emergencia para la limpieza viaria continúa sumando efectivos. Este miércoles, como parte del "regalo de Reyes" para Las Palmas de Gran Canaria, un nuevo camión polivalente llegó al Puerto de la Luz listo para ser estrenado en las calles de la ciudad. En total, 30 vehículos y 30 empleados se incorporan a esta medida transitoria, complementaria al servicio habitual, para desarrollar las tareas de limpieza hasta que los nuevos contratos entren en vigor.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, presentó las novedades que suponen estas incorporaciones junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán. Los 30 nuevos efectivos operarán en el distrito de Ciudad Alta, concretamente en Siete Palmas, Las Torres y La Feria, si bien otros barrios irán sumando operarios progresivamente.

Darias adelantó que "pronto" habrá noticias sobre la licitación de otros contratos, en especial del de recogida

Así lo explicó la alcaldesa: "Se está notando de manera importante la contribución de este nuevo personal en la ciudad y la idea es seguir, en las próximas semanas, incorporando efectivos en nuevos barrios para seguir mejorando". En esa línea, adelantó que "pronto" habrá noticias sobre la licitación de otros contratos relacionados con la higiene urbana, en especial del de recogida.

Darias también aprovechó para poner en valor el dispositivo especial del servicio de Limpieza realizado tras la Cabalgata de los Reyes Magos, en el que se recogieron más de siete toneladas de basura y se emplearon 489.000 litros de agua. En consecuencia, el balance de este año se salda con un aumento de 1.800 kilos de residuos recogidos y el uso de 181.000 litros de agua adicionales con respecto a 2025.

Novedades de los vehículos

La alcaldesa matizó que las nuevas incorporaciones al área municipal suponen un avance considerable en el cupo establecido por el contrato de emergencia, que contempla 40 vehículos. Asimismo, ya se han sumado en torno a 230 personas para llevar a cabo las labores de recogida y limpieza viaria en las calles y otros espacios públicos de la ciudad.

El jefe de grupo de las unidades técnicas de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, Alejandro Olarte Suárez, explicó cuáles son las novedades de los dos tipos de vehículos que incorpora la ciudad.

La ciudad estrena un camión polivalente con una grúa de grandes dimensiones recién llegado del Puerto de la Luz

El de mayor dimensión, que operará en los cinco distritos, es un camión polivalente con una "grúa de grandes dimensiones que es capaz de recoger no solo en los descampados y solares, sino también en zonas de difícil acceso". Recién llegado desde el Puerto de La Luz para ser estrenado en la ciudad, también permite una carga y descarga más cómoda.

Por otro lado, se ha incorporado un vehículo de menor dimensión. Este modelo no es una novedad en sí mismo, si bien es "muy versátil a la hora de callejear" en las vías más estrechas. De este modo, Olarte añadió que permite al personal "hacer el saneamiento en aquellos sitios donde existen calles muy ajustadas".

El nuevo camión polivalente para el servicio de Limpieza a estrenar en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

El contrato de emergencia

Las Palmas de Gran Canaria adoptó el pasado mes de octubre el contrato de emergencia como medida temporal frente a la acumulación de basura y suciedad en calles y contenedores. Esta fórmula transitoria busca dar continuidad a las labores de higiene urbana mientras se completa la tramitación de los nuevos contratos de limpieza y recogida de residuos, que han tardado más de lo esperado.

El contrato fue adjudicado de manera directa a la empresa FCC Medioambiente, que ya era la adjudicataria de la gestión indirecta. Hasta la formalización definitiva de los contratos, dicha entidad asume las labores de refuerzo en materia de limpieza de manera temporal.