El nuevo ferri de Fred. Olsen llega en las próximas horas al Puerto de Las Palmas tras su puesta a punto en un astillero gallego

El ferri Buenavista Express de Fred. Olsen que unirá Gran Canaria con Huelva llegará en las próximas horas al Puerto de Las Palmas después de haber sido sometido a una puesta a punto en los astilleros de Navantia, en la Ría de Ferrol (Galicia), desde finales de noviembre.

El barco, que fue adquirido a la compañía Transmediterránea por 30 millones de euros, tiene previsto atracar en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria a las 8.00 horas de este jueves 8 de enero tras tres días de travesía, ya con los colores corporativos de Fred. Olsen. Además, el astillero realizó trabajos de mejora en su casco y en la sala de máquinas.

El Buenavista Express, que se llamaba anteriormente Fortuny, empezará a operar en la ruta entre Huelva y Canarias a mediados de enero, sustituyendo a un barco de Balearia que realiza esta travesía actualmente, tal como confirma la compañía. Se trata de un buque de tipo Ropax, es decir que combina el traslado de vehículos con pasajeros y que durante años unió las islas de Lanzarote y Gran Canaria.

El buque tiene capacidad para transportar 1.250 pasajeros y casi 400 vehículos

Capacidad y servicios a bordo

Con una eslora de 172 metros y una manga de 26, tiene capacidad para 1.250 pasajeros, 390 vehículos y 1.500 metros lineales de carga. En su interior dispone de 200 camarotes, algunos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, cafeterías, servicios de restauración y terrazas, además de sus salas con butacas y prestaciones especiales para mascotas. También dispone de piscina en la cubierta superior, solárium y un cine.

Tras su adquisición en verano de 2025, el ferri llegó a principios de octubre al Puerto de Las Palmas, donde permaneció atracado hasta el 20 de noviembre. En este recinto grancanario se iniciaron los trabajos de pintura exterior, ofreciendo una peculiar imagen al combinar los colores corporativos de dos navieras —la chimenea con la enseña de Fred. Olsen y la de Transmediterránea en el casco— y fue sometido a trabajos de modernización a flote, como la remodelación interior y la revisión del equipo propulsor.

Traslado a Galicia para completar la puesta a punto

Debido a que el buque no cabía en el syncrolift de Astican —el sistema de elevación de barcos a través de una plataforma sumergible—, el Buenavista Express se envió a Galicia, donde se completó la puesta a punto de esta embarcación que fue construida en 2001 y presentaba varias deficiencias. De hecho, a su llegada a las instalaciones de Navantia Fene solo contaba con dos motores y un eje en funcionamiento.

Tras las pruebas en el mar, que obligaron al astillero a realizar nuevos ajustes hasta que el barco alcanzara los 17 nudos —aunque la velocidad de su navegación habitual será de 21 nudos, según Fred. Olsen—, el barco partió el 5 de enero hacia el Puerto de Las Palmas.