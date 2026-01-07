La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, da luz verde a las obras para mejorar la eficiencia energética en el túnel de La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos forman parte de una adjudicataria más amplia que abarca infraestructuras viarias de titularidad autonómica en todas las islas del Archipiélago, a excepción de El Hierro y La Graciosa.

El organismo autonómico ha autorizado el encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), por un importe total de 2.234.713,24 euros. La cuantía está destinada a la ejecución de distintos proyectos constructivos para la implementación de medidas de eficiencia energética.

Concretamente, se sustituirán las luminarias de vapor de sodio y de vapor de mercurio por sistemas de iluminación LED, más eficientes y sostenibles, en distintos tramos de carreteras y túneles. Estas actuaciones se apoyan en los proyectos constructivos previamente redactados en el marco de la Estrategia Verde aplicada a las infraestructuras viarias de Canarias.

Proyectos por islas

Las intervenciones se llevarán a cabo en la isla de Tenerife, en el nuevo túnel de El Bicho, en la TF-1; en la isla de Gran Canaria, en el túnel de La Ballena; en la isla de La Palma, en el túnel Nuevo de la Cumbre; en la isla de La Gomera, en la GM-1, a su paso por la travesía de Hermigua; en la isla de Lanzarote, en el tramo Arrecife-Tahíche, la LZ-1, y en el enlace a la LZ-3; y en la isla de Fuerteventura, en la FV-2, en el entorno del Centro Comercial Las Rotondas.

En la isla de El Hierro no se ha incorporado ningún proyecto porque se tendrá en cuenta la redacción del proyecto del túnel de Los Roquillos, que ya se está llevando a cabo. De acuerdo con el encargo autorizado, los trabajos deberán estar ejecutados antes del 15 de noviembre de 2026.