Las obras de mejora de Las Alcaravaneras quedan paralizadas para no perder la subvención del Cabildo

Las obras de accesibilidad de Las Alcaravaneras quedan nuevamente paralizadas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decretó a finales de diciembre la suspensión total y temporal de los trabajos de mejora en las plataformas de acceso y reordenación de la zona deportiva de la citada playa capitalina para evitar así la extinción del contrato ante los problemas en el servicio para ampliar el plazo de ejecución. Este proyecto, que cuenta con la financiación de una subvención del Cabildo, ya se vio con problemas para arrancar el verano pasado.

La obra fue adjudicada en julio por 480.000 euros. El problema surgió cuando la empresa fue a comenzar las obras y se vio que la zona de trabajo en la playa estaba alterada por una serie de actividades lúdicas y deportivas, principalmente destinadas a menores -algo que es habitual cada verano-, por lo que por motivos de seguridad no era aconsejable abrir zanjas en la arena para acometer el proyecto.

La empresa y la unidad técnica de Ciudad de Mar solicitaron en ese momento una primera suspensión, que fue aceptada por el servicio de Contratación municipal. Los trabajos no pudieron reanudarlos, ya con todas las garantías de seguridad, hasta octubre, ya sin actividades de verano en la arena. Esto provocó un importante retraso acumulado que llevó a la adjudicataria a solicitar una ampliación del plazo de ejecución, que tendría que haber vencido a finales de diciembre.

Subcontratar el movimiento de arena

La empresa hizo esta petición a principios de diciembre, con el propósito de alargar el contrato dos meses -enero y febrero-. Según el informe municipal, la adjudicataria argumentó dificultad a la hora de subcontratar el movimiento de arena a ejecutar en la superficie de la playa, circunstancias que definió como "sobrevenidas e imprevisibles". La unidad técnica de Ciudad de Mar decidió entonces suspender el contrato mientras se tramite la ampliación.

Según el informe, la tramitación de una ampliación del plazo y reajuste presupuestario "no son posibles de tramitar por las limitaciones operativas" en cuanto a medios humanos, requisitos legales y carga de trabajo. Los técnicos se han decantado por suspender el contrato ante la imposibilidad de hacer la modificación antes de que finalizara el plazo que estaba vigente en ese momento -31 de diciembre-. De no haberlo suspendido, se habría extinguido el contrato.

Está previsto el saneado exterior de la fachada de los locales y el pasillo bajo el paseo

Una vez la empresa reanude los trabajos tendrá hasta el 31 de marzo para finalizar la obra. Esta fecha coincide con la de vencimiento de la subvención otorgada por el Cabildo en 2022 para la ejecución de este proyecto. Si el contrato se hubiera extinguido, la ayuda se habría puesto en riesgo, ya que habría sido materialmente imposible volver a licitar los trabajos y reanudarlos y finalizarlos en tan solo tres meses. No obstante, el área de Ciudad de Mar ha solicitado al Cabildo una ampliación del plazo de justificación y ejecución de la obra hasta junio.

Esta primera fase del proyecto adjudicada consta de tres actuaciones ya licitadas. La primera consiste en una redistribución de la arena de forma homogénea en toda la playa. Estas acciones incluyen reordenar los usos deportivos y dotar de áreas accesibles a la playa; además de mejorar los servicios de agua y alumbrado. También está previsto el saneado exterior de la fachada de los locales y el pasillo que discurre paralelo a la arena. Se picará todo el volado del paseo para mejorar las armaduras, dadas las deficiencias que presenta hoy.

Renovación de las duchas y lavapiés

La segunda actuación licitada consiste en la renovación de las duchas y lavapiés, del mobiliario urbano y una mejora en la accesibilidad. Además, habrá nuevos espacios de acceso para personas con movilidad reducida. La tercera actuación pretende mejorar la iluminación con farolas solares y la creación de accesos con cuatro plataformas de madera de entre 40 y 50 metros de largo cada una. Estas estarán conformadas por piezas antideslizantes.

Imagen modelo de cómo quedará la playa de Las Alcaravaneras tras la reforma. / La Provincia

Esta primera fase del proyecto consta de otras dos actuaciones que todavía no se han licitado y adjudicado. Una de ellas permitirá dotar a la playa de una pérgola sobre la nueva área accesible, con uso preferente para personas con movilidad reducida. También hay contemplada una mejora en el acceso norte a la playa -el más cercano al Club Náutico- para dotarlo de accesibilidad universal. Esta iniciativa incluye la mejora de la arboleda existente y la instalación de luminarias y zonas de descanso en las rampas.

El proyecto presentado por la concejalía de Ciudad de Mar en 2022 incluía en una segunda fase la construcción de una segunda rampa de acceso a la playa. En este caso estaría situada en el extremo sur, a la altura de la rotonda de Torre Las Palmas. También está en mente reordenar los locales bajo el paseo, especialmente el balneario, y crear un chiringuito en la arena. El objetivo de todas estas actuaciones a fin de cuentas será potenciar la playa como lugar de ocio y tiempo libre.