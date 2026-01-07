Las Palmas de Gran Canaria adquiere suelo para el futuro albergue para animales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la adquisición directa de un inmueble situado en Llano de Las Mozas -entre La Cazuela y Tenoya- para la implantación y construcción del futuro Centro Municipal de Protección Animal (Cempa), una infraestructura estratégica que permitirá reforzar la atención, el cuidado y la protección de los animales en el municipio. Actualmente la ciudad utiliza parte del viejo cuartel Manuel Lois de manera provisional.

La operación se formaliza mediante un decreto de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, que dispone la compra de una parcela de 37.727 metros cuadrados de superficie. El importe de la adquisición asciende a 595.000 euros y se realiza a favor de la entidad mercantil Explotaciones Godoy Suárez, SL.

Tal y como ha explicado el concejal del área, Mauricio Roque, la parcela reúne los requisitos técnicos necesarios para albergar el futuro Cempa que será gestionado por la Concejalía de Salud Pública. En este sentido, la selección del suelo ha atendido a criterios como la inexistencia de ocupaciones, la ausencia de pendientes significativas, su ubicación alejada de núcleos urbanos habitados y una adecuada comunicación viaria.

Asimismo, se ha tenido en consideración que las instalaciones deberán construirse conforme a los parámetros específicos exigidos para la actividad de protección animal, lo que ha llevado a descartar otros inmuebles ocupados que implicarían demoliciones previas y un incremento significativo de los costes.

Un proyecto estratégico para la ciudad

La creación de un Centro Municipal de Protección Animal ha sido una prioridad municipal en los últimos años. Desde 2020, el Ayuntamiento ha estudiado distintas ubicaciones con el objetivo de dotar a la ciudad de un equipamiento moderno y adaptado a las nuevas exigencias en materia de bienestar animal.

Como ha señalado la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, “el futuro Cempa permitirá ampliar y mejorar los servicios de recogida, atención, cuidado y adopción de animales, incorporando zonas de corta y larga estancia, áreas de esparcimiento, recinto de cuarentena, espacios veterinarios, dependencias administrativas y zonas formativas, en línea con el modelo de centros de protección animal más avanzados”.

Este avance se enmarca, además, en la estrategia municipal de protección y bienestar animal impulsada tras la aprobación de la Ordenanza de Protección Animal en 2020, que situó a Las Palmas de Gran Canaria como municipio de referencia en Canarias.

La construcción del Centro Municipal de Protección Animal cuenta con proyecto elaborado por Geursa, presupuestada la obra en 6.256.266 euros, y destinado a la materialización de un conjunto edificatorio de 2.160 metros cuadrados construidos distribuidos mayoritariamente en un solo nivel, lo que favorecerá su integración paisajística con su entorno inmediato.

La instalación proyectada albergará, principalmente, espacios destinados a zonas de larga estancia de animales, hospitalización y equipamiento veterinario.