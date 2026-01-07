Las Palmas de Gran Canaria inicia 2026 sin el presupuesto municipal aprobado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el año 2026 sin tener aprobado el Presupuesto municipal, una situación que obliga a la administración local a operar con la prórroga automática de las cuentas anteriores. La portavoz del Partido Popular (PP) en el Consistorio, Jimena Delgado, calificó este escenario como un “rotundo fracaso” y advirtió de las limitaciones que supone para la gestión diaria del municipio.

Según explicó Delgado, la ausencia de un nuevo presupuesto reduce la capacidad real del Ayuntamiento para ejecutar inversiones, licitar contratos y poner en marcha ayudas y subvenciones en los primeros meses del año. A su juicio, esta situación retrasa la actividad municipal y afecta directamente a los barrios, con obras que no se inician, servicios que se demoran y convocatorias que no llegan en plazo.

Prórroga presupuestaria y plazos incumplidos

La portavoz popular recordó que el propio grupo de gobierno se había fijado un calendario para la elaboración del Presupuesto de 2026. En julio, el concejal de Presidencia, Hernández Spínola, dictó las normas internas del proceso y estableció el 28 de octubre como fecha límite para cerrar el expediente. Sin embargo, con el año ya comenzado, el proyecto presupuestario aún no se ha presentado ni se ha comunicado un cronograma de aprobación.

Desde el PP se señala que esta situación no es puntual, sino que responde a una dinámica repetida en los últimos ejercicios. Delgado indicó que, aunque el presupuesto de 2024 entró en vigor en enero, el de 2025 no fue aprobado de forma definitiva hasta el 4 de abril de 2025, y el de 2026 sigue sin fecha conocida.

Ejecución de inversiones y efectos en la ciudad

La falta de presupuesto aprobado en tiempo, según la portavoz, repercute especialmente en el grado de ejecución de las inversiones municipales. Delgado citó datos de ejercicios anteriores para ilustrar esta tendencia: un 37,4% de ejecución en 2023, un 36,71% en 2024, y a 30 de septiembre de 2025 una ejecución de inversiones reales que “no alcanzaba ni el 21,25%”.

A juicio del PP, estos porcentajes evidencian que el retraso en la aprobación de las cuentas se traduce en proyectos que se prolongan en el tiempo y en recursos que no llegan a materializarse en actuaciones concretas.

Déficit de personal en áreas clave

Además del calendario presupuestario, Delgado puso el foco en el déficit de personal en servicios estratégicos del Ayuntamiento. Señaló el desequilibrio existente entre áreas, al indicar que Alcaldía cuenta con cerca de 40 trabajadores, mientras que la Intervención General tiene menos de la mitad de los puestos previstos en la Relación de Puestos de Trabajo. Según expuso, esta situación ha llevado a que la Intervención funcione con una interventora eventual, por acumulación de tareas.

Paralelismo con el contexto nacional

La portavoz del PP estableció también un paralelismo con la situación del Gobierno de España, que ha comenzado 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Para Delgado, tanto a nivel local como nacional se está “normalizando la excepción” en la gestión presupuestaria, lo que, en su opinión, dificulta la planificación y la ejecución de políticas públicas.

El PP concluye que la aprobación de un presupuesto en tiempo y forma es un requisito básico para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y para garantizar que los recursos municipales se traduzcan en servicios e inversiones efectivas para la ciudadanía.