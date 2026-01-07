Tajogaite: paisajes sumergidos de un volcán, en el Museo Elder
El documental del proyecto DELTA estará disponible en el Museo Elder en Las Palmas de Gran Canaria hasta el 15 de enero de 2026
El documental Tajogaite: paisajes sumergidos de un volcán ya se encuentra disponible en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología para el público como una de las principales piezas divulgativas del proyecto DELTA, una iniciativa científica coordinada por la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y financiada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a nivel estatal. La producción ofrece una mirada inédita a la transformación del entorno marino tras la erupción del volcán Tajogaite en la isla de La Palma y el proceso de recuperación de la vida en los nuevos deltas lávicos.
A través de imágenes submarinas de gran valor científico y narrativo, el documental muestra cómo la lava que alcanzó el océano en septiembre de 2021 dio lugar a un laboratorio natural único, donde hoy se estudia el renacer de los ecosistemas marinos desde sus primeras fases. El relato combina divulgación científica, exploración tecnológica y observación de la biodiversidad, acercando a la ciudadanía un proceso natural que hasta ahora permanecía oculto bajo la superficie del mar.
El director de PLOCAN y coordinador del proyecto DELTA, Joaquín Hernández Brito, subraya que este trabajo audiovisual “es una forma de devolver a la sociedad el conocimiento generado durante estos años de investigación”. En sus palabras, "esta producción audiovisual permite comprender, de una manera accesible y visual, cómo responde el océano ante un evento extremo y cómo la vida es capaz de reorganizarse y regresar incluso en los escenarios más recientes y cambiantes”.
El documental se suma así al conjunto de acciones divulgativas desarrolladas en el marco de DELTA, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los resultados científicos obtenidos y poner en valor el patrimonio natural marino generado tras la erupción del Tajogaite. Su disponibilidad permite ampliar el alcance del proyecto más allá del ámbito académico, contribuyendo a la educación ambiental y al conocimiento del medio marino canario. El teaser del documental también está disponible en los cines Yelmo de Gran Canaria.
La producción, coordinada por PLOCAN y financiada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, muestra la transformación y recuperación del ecosistema marino tras la erupción en La Palma
El proyecto DELTA: ciencia, observación y conocimiento en los deltas lávicos
El proyecto DELTA nace con el objetivo de estudiar y monitorizar la evolución de los nuevos deltas lávicos creados por el volcán Tajogaite, combinando campañas oceanográficas, muestreos fisicoquímicos y biológicos, estudios de ADN ambiental, monitorización acústica y exploraciones con vehículos submarinos.
Coordinado por PLOCAN, DELTA ha convertido a La Palma en un referente para el análisis de procesos de resiliencia y recolonización de ecosistemas marinos en entornos volcánicos recientes. Además de generar conocimiento científico de alto valor, DELTA deja como legado infraestructuras, datos y herramientas de divulgación y ciencia ciudadana que permitirán continuar observando y comprendiendo la evolución de estos ecosistemas en el tiempo.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas