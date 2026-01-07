Tajogaite: paisajes sumergidos de un volcán, en el Museo Elder

El documental Tajogaite: paisajes sumergidos de un volcán ya se encuentra disponible en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología para el público como una de las principales piezas divulgativas del proyecto DELTA, una iniciativa científica coordinada por la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y financiada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a nivel estatal. La producción ofrece una mirada inédita a la transformación del entorno marino tras la erupción del volcán Tajogaite en la isla de La Palma y el proceso de recuperación de la vida en los nuevos deltas lávicos.

A través de imágenes submarinas de gran valor científico y narrativo, el documental muestra cómo la lava que alcanzó el océano en septiembre de 2021 dio lugar a un laboratorio natural único, donde hoy se estudia el renacer de los ecosistemas marinos desde sus primeras fases. El relato combina divulgación científica, exploración tecnológica y observación de la biodiversidad, acercando a la ciudadanía un proceso natural que hasta ahora permanecía oculto bajo la superficie del mar.

Tajogaite, paisajes sumergidos de un volcán. / Proyecto DELTA

El director de PLOCAN y coordinador del proyecto DELTA, Joaquín Hernández Brito, subraya que este trabajo audiovisual “es una forma de devolver a la sociedad el conocimiento generado durante estos años de investigación”. En sus palabras, "esta producción audiovisual permite comprender, de una manera accesible y visual, cómo responde el océano ante un evento extremo y cómo la vida es capaz de reorganizarse y regresar incluso en los escenarios más recientes y cambiantes”.

El documental se suma así al conjunto de acciones divulgativas desarrolladas en el marco de DELTA, con el objetivo de acercar a la ciudadanía los resultados científicos obtenidos y poner en valor el patrimonio natural marino generado tras la erupción del Tajogaite. Su disponibilidad permite ampliar el alcance del proyecto más allá del ámbito académico, contribuyendo a la educación ambiental y al conocimiento del medio marino canario. El teaser del documental también está disponible en los cines Yelmo de Gran Canaria.

El proyecto DELTA: ciencia, observación y conocimiento en los deltas lávicos

El proyecto DELTA nace con el objetivo de estudiar y monitorizar la evolución de los nuevos deltas lávicos creados por el volcán Tajogaite, combinando campañas oceanográficas, muestreos fisicoquímicos y biológicos, estudios de ADN ambiental, monitorización acústica y exploraciones con vehículos submarinos.

La vida renace en la lava del volcán Tajogaite / Proyecto DELTA

Coordinado por PLOCAN, DELTA ha convertido a La Palma en un referente para el análisis de procesos de resiliencia y recolonización de ecosistemas marinos en entornos volcánicos recientes. Además de generar conocimiento científico de alto valor, DELTA deja como legado infraestructuras, datos y herramientas de divulgación y ciencia ciudadana que permitirán continuar observando y comprendiendo la evolución de estos ecosistemas en el tiempo.