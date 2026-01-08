El Belén de Arena resiste a su año más complicado con más de 125.000 visitas

A pesar de haber sido uno de los años más complicados para el Belén de Arena de Las Canteras, no solo por las condiciones climatológicas adversas vividas en el mes de diciembre, sino también por los retrasos previos que complicaron los inicios de los trabajos, este jueves el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, clausaron el conjunto escultórico con un buen balance: más de 125.000 visitantes y una recaudación de 15.000 euros procedentes de donaciones de quienes acudieron a verlo que fueron entregados íntegramente a cinco comedores sociales.

"Este año las cosas no han sido sencillas, no se pudo empezar como en otras fechas, pero si queríamos demostrar que podíamos tener un Belén de Arena en una playa en invierno, este año lo hemos conseguido, a pesar del viento y la lluvia", subrayó Quevedo.

El alma del belén, recordó, es el apoyo solidario. De ahí que lo recaudado en cada edición se destine de manera íntegra a los comedores sociales de la ciudad. En esta ocasión, durante el acto de clausura, el concejal de Ciudad de Mar entregó el cheque de 15.000 euros a los representantes de los comedores de Nuestra Señora de La Paz Las Rehoyas, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la parroquia de San Pedro, el comedor social Nuestra Señora del Carmen y a la Asociación Rescate Juvenil.

"El más famoso del mundo"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, resaltó que el Belén de Arena de Las Canteras "es el más famoso del mundo y sin duda el más visitado, que proyecta de manera extraordinaria los valores de Gran Canaria, y no solo hablo del clima y los paisajes, sino también de los valores que defendemos en esta Isla y que se expresan muy bien a través de este trabajo".

Rosario García, voluntaria del comedor de la parroquia de Santo Domingo destacó el dinero obtenido "es muy importante para la ayuda que brindamos a 50 personas diarias a través de desayunos y almuerzos, estas personas que están en la calle necesitan nuestra ayuda y cariño". García subrayó que es ahora cuando empiezan a notar de nuevo un repunte de personas que viven en situación de calle.

David Santana trabaja en el comedor social Nuestra Señora del Carmen. Llevan varios años recibiendo este donativo, "que supone una ayuda muy importante para seguir con la labor de atención a personas vulnerables de la ciudad". En su comedor atienden a diario a 65 personas sin hogar.

Los voluntarios de los organismos del Tercer Sector que recibieron las donaciones de los ciudadanos que visitaron el Belén de Arena recalcaron la importancia de visibilizar que este tipo de ayuda "sigue siendo necesaria" y que la combinación de arte y solidaridad a través de iniciativas como esta, adquieren todo el sentido.

El director del belén, Aday Rodríguez, valoró esta edición como un "reto" diario, desde la fase de preparación y modelado hasta el último día de visita. "Estamos muy contentos por las 5.000 visitas diarias que hemos tenido. Con el tiempo que ha hecho, es un dato muy destacable y, a nivel artístico, a mi es de las ediciones que más me ha gustado".

Rodríguez invitó a que los interesados sigan visitando la exposición del Cicca sobre las dos décadas de creación artística de este museo de arte efímero. Estará expuesta hasta el 23 de enero.