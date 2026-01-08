CC denuncia abandono a los usuarios de Guaguas Municipales tras el cierre de las paradas de Santa Catalina por el Carnaval

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció el "cierre" del parque Santa Catalina y, con ello, la "inactividad" de una de las principales zonas de paradas de Guaguas Municipales de la ciudad, "que obliga desde esta semana a miles de personas a esperar el transporte público en condiciones impropias de una capital moderna".

Suárez recalcó que, con la instalación de las gradas y el escenario para el Carnaval, los usuarios "se ven forzados" a desplazarse a paradas provisionales situadas en la calle Albareda, antes del subterráneo del parque, y tras el paso subterráneo, junto a la sala La Regenta, "donde no se han previsto zonas de espera dignas, ni siquiera temporales, para proteger del frío, la lluvia o el viento".

Coalición Canaria subrayó que el impacto no es menor, ya que se trata de un nodo preferente de la red municipal en el que prestan servicio líneas troncales y de gran demanda. Por ello, el edil instó al Ayuntamiento a actuar con medidas como por ejemplo, la colocación de bancos de manera provisional.

El portavoz nacionalista reclamó también que el Consistorio priorice una movilidad "más humana", garantizando que los puntos de mayor demanda del transporte público cuenten con condiciones mínimas de accesibilidad, comodidad y seguridad.