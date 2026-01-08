La Fiscalía Anticorrupción presenta querella contra cuatro investigados en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia ante el juez afecta a Encarna Galván, concejala de Cultura y presidenta de la entidad municipal de 2015 a 2023; Agustín Díaz, gerente de la misma durante el transcurso de los hechos; Elena Rodríguez, sucera en el cargo del anterior; y Natalia Medina, consejera del consejo de administración y propietaria de la empresa Qué tal estás. El Ministerio Público les achaca los posibles delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Esta es la primera querella que sale adelante a raíz de las denuncias presentadas por la portavoz del Partido Popular en la capital grancanaria, Jimena Delgado. La Fiscalía abrió diligencias previas en junio de 2024 contra la Sociedad de Promoción ante un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Las hechos denunciados se centran en el supuesto abuso de la contratación menor y los negociados sin publicidad en el seno de esta entidad municipal.

No se adoptaron medidas para evitar el favoritismo

Encarna Galván, Agustín Díaz y Elena Rodríguez habrían intervenido en la contratación pública mediante negociados sin publicidad con la que era compañera del consejo de administración y vocal del mismo, Natalia Medina. Según el fiscal, no se adoptaron medidas para evitar el favoritismo ni ningún tipo de acción para evitar el conflicto de intereses que supone contratar directamente a Medina.

La empresa encargada de los actos culturales y fiestas de Las Palmas de Gran Canaria, dependiente del Ayuntamiento capitalino, habría adjudicado directamente contratos por valor de dos millones de euros a Natalia Medina entre los años 2019 y 2025, coincidiendo con el tiempo en el que esta fue consejera y vocal de la misma.

