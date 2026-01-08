Medio centenar de nombres propios que dan vida a los 50 años del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La ciudad empieza a desempolvar las pelucas y los trajes brillantes que rebosan los excesos. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya se está maquillando para dar la bienvenida a su 50 aniversario, en el que honrará medio siglo de trayectoria y devoción carnavalera. La edición de 2026, inspirada en Las Vegas, viene con unas novedades que se extenderán a lo largo de todo el año y que arrancan este sábado, dos semanas antes de que se pronuncie el pregón, con un estreno muy especial. Se trata de la primera Gala de los Homenajeados, donde se reconocerá la dedicación de aquellas personas que han construido el Carnaval capitalino durante tantos años con todo su esfuerzo y una gran pasión.

Lejos de ser un acto puntual, la cita organizada por la Sociedad de Promoción y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá continuidad con una gala cada cinco años. De este modo, se brindará una distinción a las figuras que han dejado una huella visible en las fiestas más importantes de la Isla, pero también a las que han contribuido silenciosamente a su consolidación.

Los reconocidos: medio centenar de referentes del Carnaval Empresas: El Corte Inglés, El Kilo de San Bernardo El ritmo del carnaval: Comparsas: Los Caribe, Sol Canario, Nuevo Estilo, Maracaibo, Río Bamba, Los Mezclados, Jaguaribe, Aragüimé Diseñadores: Fernando Méndez, Carmencita Hernández, Mari Patrón, Willie Díaz, Juan Fernando Henríquez “La Fefa”, Alberto Robaina Dirección artística: Francis Suárez, Anatol Yanowsky, Israel Reyes Escenografía: Hamid Blell, Alberto Trujillo Carnavaleros: Manolo García, Juan Curbelo “Juanito el Pionero”, Santiago García “Charlot”, Pedro Eugenio Moreno “Xayo”, Melo Robayna, Pedro Carballo “Daktari”, Sindo Saavedra, Tita Suárez, Beatriz Santana “Bettysha”, Ginés Betancor Carroceros: Carrozas José Halcón, Carroza Anunciadora Drag Queens: Carlos Menéndez – Drag Heaven, Paco Matías – Paco el del Miau, Juan Francisco Cabrera – Frenchy Morgana, Borja Casillas – Drag Shetlas, Rayco Santana – Grimasira Maeva Locutores y medios de comunicación: Santiago García Ramos, Jorge Alemán, Dulce María Facundo, Benito Falcón, José Febles Felipe “Pepe Febles”, Roberto Herrera, Daniel Calero, Pepe Martín, Radio Carnaval, Cadena SER, Radio Televisión Española, Radio Televisión Canaria, Antena 3, Canarias 7, LA PROVINCIA/DLP Pregoneros: Manolo Vieira, Tomás Pérez – Nietos de Kika, Tito Rosales – Los Chancletas, Orlando Jiménez – Nietos de Kika Las voces del carnaval: Murgas: Los Guanches Picapiedra, Los Hijos de Caín, Los Chancletas, Los Marchosos, Serenquenquenes, Las Doña Urraca Servicios municipales: Bomberos, Policía Local, Servicios de Limpieza, Voluntarios Protección Civil Gestores públicos: José Rodríguez Doreste, Josefa Luzardo, María Isabel García Bolta, Inmaculada Medina, José Aguilar Travieso, Paco Medina Pregonero 2026: Paco Mario

Desde unos inicios en los márgenes de la dictadura franquista hasta la actualidad, numerosísimas personalidades han hecho que el Carnaval sea el Carnaval, configurando una lista tan larga que trasciende el tiempo que puede abarcar una única gala.

El Teatro Cuyás será el espacio donde se rendirá homenaje a algunas de las personalidades más destacadas. Este sábado 10 de enero, a las 21:00 horas, dará comienzo una emotiva ceremonia que traerá al presente la memoria festiva de la ciudad.

Desde el ámbito artístico al organizativo, pasando por el social, cultural o político, más de 50 personas, agrupaciones y empresas recibirán el reconocimiento que se han labrado a base de un trabajo constante y mucha creatividad. La lista de homenajeados agrupa tanto a personas vivas como fallecidas, abarcando también a múltiples generaciones. Esa diversidad habla alto y claro sobre el arraigo que tienen las fiestas en Las Palmas de Gran Canaria, pero también de la gran aportación que sigue haciendo el Carnaval a la ciudad.

Con este homenaje se abren unas celebraciones que van a durar todo 2026 en forma de diferentes actos distribuidos en el tiempo. De este modo, el 50 aniversario dejará una estela para recordarlo todo el año.

Esto no solo supone prolongar las fiestas más allá del 1 de marzo, día del Entierro de la Sardina, sino conmemorar la historia carnavalera a través de un relato de cambios. Mucho camino se ha andado desde sus inicios improvisados, en los que había más ganas que dinero, para llegar a unas galas que hoy en día tienen público en distintos rincones del mundo.

Entradas y retransmisión

En la misma mañana del acto, a las 11:00 horas, el Cuyás también será escenario del acto de imposición de las bandas de los aspirantes a los tronos de las distintas galas, además de sus correspondientes patrocinadores y diseñadores. La asistencia requiere de invitación, si bien se ha reservado una parte del aforo para el público general. Las entradas pueden retirarse en la taquilla del teatro este viernes, de 17:00 a 20:30 horas, y también el mismo sábado, de 9:00 a 11:00 horas, para la imposición de bandas. Para el acto de conmemoración, el horario será de 19:00 a 21:00 horas.

La Gala de los Homenajeados estará dirigida por el presentador Ibán Padrón y se retransmitirá en directo a través de Televisión Canaria para todas aquellas personas que no lleguen a tiempo a conseguir las entradas o que prefieran verlo desde la comodidad de sus hogares.

Una memoria colectiva en crecimiento

Fuentes de la organización detallan que la propuesta inicial de nombres reunía a cerca de cien personas que han sido "imprescindibles" a lo largo de estos 50 años de carnavales, y por ello se decidió instaurar la periodicidad de una gala cada cinco años.

Esta primera lista ha sido configurada por un equipo de cinco personas pertenecientes a distintas generaciones que, desde distintos ámbitos, han estado estrechamente vinculadas con las celebraciones. El resultado de unas reuniones realizadas en diciembre ha sido una lista "transversal e intergeneracional donde se ha tenido en cuenta el empeño, la innovación, la valentía y la aportación".

Con el paso del tiempo, pretenden enriquecer esta "memoria" de la contribución humana al Carnaval añadiendo los nombres de aquellas personas que hagan aportaciones significativas a unas fiestas que están muy vivas.